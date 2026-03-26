Francia niega haber cedido a "presiones" de EEUU tras una denuncia de Sudáfrica por su exclusión del G7

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Francia "no ha cedido a ninguna presión" después de que Sudáfrica denunciase que ha sido excluida de la próxima cumbre del G7, que se celebrará en junio en Évian-les-Bains, por presuntas presiones de Estados Unidos.

"No cedimos a ninguna presión y tomamos una decisión coherente con nuestra intención de celebrar un G7 más reducido, centrado en cuestiones geoeconómicas. Obviamente, mantenemos un contacto estrecho con Sudáfrica, que sigue siendo un socio clave de Francia en todos los asuntos globales importantes", ha dicho a la prensa desde Vaux-de-Cernay, donde se celebra estos días una cumbre del grupo.

El titular de Exteriores también ha explicado que París ha decidido invitar a Kenia a Évian en junio "como parte del trabajo" que ambas naciones están llevando a cabo "para preparar la cumbre Africa Forward que se celebrará en mayo".

Esto se produce después de que el portavoz presidencial sudafricano, Vincent Magwenya, afirmara en declaraciones a Politico que Francia --que ostenta la presidencia rotatoria del G7-- ha retirado su invitación al presidente Cyril Ramaphosa por las presiones de la Administración Trump.

"Hemos aceptado la decisión francesa y comprendemos la presión a la que han sido sometidos", ha expresado Magwenya, agregando que "Sudáfrica siempre intentará resolver las disputas mediante el diálogo constructivo".

Las relaciones de Estados Unidos y África han sido tensas, especialmente por sus posturas contrarias con respecto a la Franja de Gaza. Trump ha criticado de manera recurrente al Gobierno sudafricano, llegando a calificar de "genocidio" la situación de los afrikáners debido a la política de redistribución de tierras.

Washington también ha impuesto aranceles del 30% a la mayoría de las exportaciones de Sudáfrica. Pese a ello, Pretoria aceptó las credenciales del nuevo embajador estadounidense, Brent Bozell, quien recientemente fue convocado tras criticar una decisión de la Justicia sudafricana que determinaba que la canción 'Kill the Boer' no formaba parte de un discurso del odio.