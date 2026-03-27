Francia reitera que prioriza la vía diplomática ante la guerra en Irán: "Esta guerra no es la nuestra"

Catherine Vautrin, ministra de Fuerzas Armadas de Francia, en una reunión en el Elíseo. - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, ha reiterado este viernes que el país prioriza la vía diplomática para poner fin a la guerra en Irán y garantizar la libre navegación por pasos estratégicos como el estrecho de Ormuz. "Esta guerra no es la nuestra", ha resumido.

"La voluntad es realmente esta aproximación diplomática, que es la única que puede garantizar un retorno a la paz y a la libertad de navegación", ha insistido la titular de Fuerzas Armadas en una entrevista en la emisora francesa Europe 1, en la que ha recalcado que la Administración de Donald Trump en ningún momento consensuó con Francia la ofensiva lanzada contra Teherán.

"Esta guerra no es la nuestra. Es importante recordarlo. Nosotros no hemos iniciado esta guerra. Debemos defendernos de manera muy concreta, y por eso la estrategia de Francia es multiplicar los contactos", ha subrayado, para recalcar los esfuerzos diplomáticos de París para poner en pie una alianza que se enfoque en garantizar el libre paso por Ormuz.

En este sentido, ha detallado que París organizó una reunión "extremadamente interesante" que reunió a los jefes de Estado Mayor de la Defensa de 35 países. "Una vez más, se trata de trabajar en una estrategia defensiva", ha recalcado sobre la intención de formar una "misión diplomática 'ad hoc'" para resolver el conflicto en torno a Ormuz.

Así ha recordado que Washington "no se tomó la molestia" de informar a sus aliados, incluida Francia, sobre sus planes en Irán. "Actuaron solos y ahora piden a otros que se sumen. Ese no es necesariamente el mejor espíritu de cooperación que se puede generar", ha afeado para insistir en que se trata de una cuestión de "estrategia".

"Cuando se pone en marcha una estrategia, es importante medir sus posibles efectos y analizar las consecuencias que pueden derivarse", ha apuntado sobre el desarrollo de la guerra en Irán, después de que Trump haya afeado a sus socios europeos que no se impliquen en el control de Ormuz.

En todo momento, Vautrin ha subrayado que el papel de los medios navales de Francia en la zona, como el portaaviones 'Charles de Gaulle', buque insignia de la Marina francesa, cumple un rol defensivo. "Está ahí para garantizar la libertad de navegación", ha dicho.

En este sentido, ha reivindicado el despliegue de dos fragatas en el mar Rojo como "una herramienta inmensa" que permite garantizar la libertad de navegación. "El objetivo, lo repito, es realmente facilitar la vía diplomática", ha recalcado.