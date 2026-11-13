Francia repite dispositivo de 70.000 agentes ante las más de 50 manifestaciones previstas este fin de semana

Manifestaciones en Francia el pasado 5 de noviembre en el contexto de la huelga general. - Martin Pope / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia volverán a repetir el despliegue de seguridad de 70.000 agentes ante las más de 50 manifestaciones previstas este fin de semana en el país, un dispositivo que se mantiene alto en un momento en el que ha decaído la movilización social.

Según ha confirmado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, a la cadena LCI, durante la jornada del sábado se esperan movilizaciones de los 'chalecos amarillos' por el encarecimiento de la vida y nuevas movilizaciones de jóvenes denunciando la violencia policial durante las marchas estudiantiles, lo que juntará entre 50 y 60 manifestaciones.

Ante este contexto, Nuñez ha confirmado "el mismo dispositivo de seguridad" que la semana pasada y que se viene repitiendo desde el pasado 24 de octubre, cuando las autoridades ampliaron el despliegue tras las escenas de violencia y saqueo en varias ciudades del país, incluyendo la quema del Ayuntamiento de Limoges.

El titular de Interior de Francia ha incidido en la "situación un tanto particular" de que para este sábado las organizaciones sindicales no hayan comunicado ningún recorrido para las manifestaciones, lo que dificulta el control de las mismas.

"Para nosotros, esto siempre resulta más preocupante, porque significa que las manifestaciones no están supervisadas. Se deja el control en manos de los sindicatos estudiantiles y de secundaria (...), que tienen menos experiencia y que, además, no siempre notifican las manifestaciones", ha esgrimido.

Medios franceses señalan que los mandos policiales prevén entre 30.000 y 60.000 manifestantes solo en París durante la nueva jornada de protestas.

Las movilizaciones sociales en Francia se prolongan por quinto fin de semana consecutivo, después de que último sábado unas 146.000 personas, según el Ministerio del Interior, 250.000, según los convocantes, tomaran las calles de las principales ciudades del país en una ola de manifestaciones iniciadas al hilo de las protestas en educación, pero que se han ampliado para protestar por la carestía de la vida.