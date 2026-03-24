Frederiksen apela a los votantes indecisos durante la jornada electoral en Dinamarca

Archivo - La primera ministra de Dinamaca, Mette Frederiksen, en una imagen de archivo. - Michele Tantussi/Getty Images Eu / DPA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca y líder de los socialdemócratas, Mette Frederiksen, ha apelado este martes, en plena jornada electoral en el país, a los electores indecisos a los que, a través de interacción en redes sociales, ha prometido resolver sus dudas antes de que emitan su voto.

"¿Tienes dudas sobre a quién votar hoy? Entonces quiero saber qué es importante para ti. Escribe aquí en los comentarios de qué trata tu duda", ha indicado la dirigente danesa, quien señala que está abierta a llamadas. "Yo o alguno de mis compañeros llamaremos a algunos de vosotros esta tarde", ha señalado.

De todos modos, Frederiksen ha pedido el voto para su formación. "Te recomiendo que votes por la socialdemocracia. Pero, en cualquier caso, te animo a que bajes y uses tu voz", ha afirmando en su publicación, que coincide con las elecciones generales adelantadas en Dinamarca.

Posteriormente en Aalborg, su ciudad natal, la líder socialdemócrata ha dado un paseo y se ha dejado ver saludando a votantes. "Sé que es difícil recuperar la responsabilidad del Gobierno y casi imposible ganar por tercera vez consecutiva, así que también dedicaré las próximas horas a intentar convencer al mayor número posible de daneses", ha afirmado en declaraciones recogidas por el canal TV2.

LÍDER DE GROENLANDIA AVISA QUE EL BLOQUE CONSERVADOR NO DÉ POR HECHO SU APOYO

Las elecciones adelantadas en Dinamarca están marcadas por la crisis en Groenlandia, tras las reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron una importante crisis política a principios de año, un episodio que ha reforzado en todo caso la posición de los socialdemócratas.

Los candidatos de Groenlandia compiten por dos escaños al Folketing que, a la postre, pueden ser cruciales para decantar las elecciones en favor del bloque 'rojo' o el 'azul'. Antes de votar, el primer ministro groenlandés y líder de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, de tendencia socioliberal, ha reiterado que ninguno de los bloques debe dar por seguro su apoyo si saca escaño en Copenhague.

"Nuestro mandato no es gratuito. Iniciaremos las negociaciones con una mentalidad abierta y luego veremos cómo podemos garantizar los intereses del pueblo groenlandés, tanto en Groenlandia como en Dinamarca, en un futuro gobierno", ha indicado, dejando claro que su respaldo al bloque 'azul', más cercano a su familia política, no debe darse por sentado.

En términos generales, todos los partidos groenlandeses coinciden en la importancia de proteger la integridad del territorio, conscientes de que la crisis puede haber remitido después de que Trump anunciara un difuso acuerdo para proteger los intereses militares estadounidenses, pero ni mucho menos ha terminado.