Las fuerzas de Libia matan a una destacada figura del tráfico de personas durante una operación en Sabraza

Archivo - Miembros del Ejército de Libia tras unos enfrentamientos en la capital, Trípoli, en mayo de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hamza Turkia - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Libia reconocidas internacionalmente han anunciado este viernes la muerte de un hombre acusado de encabezar una red de tráfico de migrantes que se encuentra desde 2018 bajo sanciones de Naciones Unidas por sus actividades criminales, que tenían su epicentro en la ciudad de Sabraza (oeste).

La Unidad contra las Amenazas de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior libio, ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el hombre, identificado como Ahmed Omar al Dabasi, alias 'Al Amu', murió en un enfrentamiento tras un ataque perpetrado por personas armadas contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad en Sabraza.

Así, ha detallado que "bandas criminales que operan al margen de la ley" abrieron fuego contra los agentes, hiriendo a seis de ellos, tras lo que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación contra su "escondite" que se saldó con la muerte de 'Al Amu', "buscado internacionalmente por tráfico de personas, tráfico de drogas y asesinato".

El organismo ha reseñado que la operación se saldó además con la detención de Salé al Dabasi, hermano del principal sospechoso, al tiempo que ha manifestado que "no tolerará acciones que amenacen la seguridad de la nación o la seguridad de sus ciudadanos". "Estamos comprometidos con llegar a cabo nuestras funciones con toda la fuerza y en línea con la ley", ha zanjado.

Al Dabasi figura desde junio de 2018 en la lista de sanciones de Naciones Unidas por su papel al frente de la milicia liderada por Anas al Dabasi y su implicación en "actividades ilícitas relativas al tráfico de migrantes". "El clan y la milicia de Al Dabasi también mantienen vínculos con grupos terroristas y extremistas violentos", destaca el organismo internacional, en referencia al grupo yihadista Estado Islámico.

La ONU afirma además que esta milicia "está involucrada directamente en la trata y el tráfico ilícito de migrantes y controla zonas de las que parten los migrantes, campamentos, viviendas francas y embarcaciones", al tiempo que indicar que el propio 'Al Amu' ha sometido a migrantes, "algunos de ellos menores", a "condiciones brutales y, en ocasiones, mortíferas en tierra y mar".

El territorio de Libia, y especialmente Sabraza y otras partes del oeste del país, llegan años siendo uno de los principales puntos de partida de migrantes en situación irregular para intentar llegar a Europa, con Italia como uno de los principales destinos, en la conocida como ruta del Mediterráneo central.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó en noviembre que en lo que va de año han muerto más de mil migrantes intentando llegar a las costas europeas a través de esta ruta, al tiempo que hizo hincapié en la "urgente necesidad" de reforzar la cooperación regional y "expandir los caminos seguros y regulares para la migración".