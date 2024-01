Gallant advierte de que Hezbolá pagará "un alto precio" si empeora la seguridad en la frontera con Líbano

834237.1.260.149.20240118180511 Helicóptero israelí sobre la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha lanzado una advertencia al partido-milicia chií libanés Hezbolá, a quien ha asegurado que pagará "un alto precio" si empeora la situación de seguridad en la frontera norte de Israel.

"Se debe tener en cuenta la posibilidad de que la situación (de seguridad) se deteriore en el norte (...) Si esto sucede, exigiremos un alto precio a Hezbolá y a Líbano, aquí también habrá víctimas", ha alertado el encargado de la Defensa israelí.

El ministro Gallant ha recalcado el compromiso del Gobierno de Benjamin Netanyahu con el regreso de cerca de 80.000 personas a sus hogares en la zona norte de Israel, evacuados por la escalada de hostilidades en la frontera con Líbano.

Así, Gallant ha señalado que si este objetivo no se consigue "a través de medios diplomáticos", Israel se verá en una situación en la que "necesitará crear las condiciones de seguridad" que efectivamente permitan el regreso de estos civiles.

"No quiero hablar de plazos ni de métodos, pero sucederá", ha aseverado el ministro de Defensa, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Respecto a la situación en la Franja de Gaza, Gallant ha señalado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), autor de una serie de ataques sobre Israel a comienzos de octubre y que se saldaron con la muerte de casi 1.200 personas, "se está debilitando".

"No tiene suministros, no tiene reservas de personal, no tiene la capacidad organizativa para iniciar movimientos y no tiene la capacidad de controlar realmente lo que sucede", ha señalado Gallant, haciendo balance de la operación militar en la Franja de Gaza.

En este sentido, el ministro de Defensa ha señalado que el principal objetivo de Hamás hace unos meses era el de lanzar "cientos de cohetes cada día contra todo tipo de zonas" de Israel, pero que la realidad ahora es que apenas logra lanzar decenas en un solo ataque.

"No lo subestimo, es algo muy importante", ha matizado Gallant, que se ha comprometido a afrontar esta situación con "incursiones y ataques aéreos", pero que en todo caso eliminar de raíz la amenaza que supone Hamás "llevará tiempo".