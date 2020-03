Gantz se compromete a formar "un gobierno amplio" para Israel ante los desafíos actuales

Los parlamentarios juran sus cargos en grupos de tres a causa del coronavirus

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, se ha comprometido a intentar formar un gobierno "amplio" en el plazo más breve posible, dadas las actuales circunstancias de la pandemia del coronavirus y que Israel ha celebrado tres elecciones en menos de un año, tras recibir formalmente el encargo del presidente del país, Reuven Rivlin.

"Unas cuartas elecciones no son posibles y la llave para la formación de un gobierno en Israel está actualmente en sus manos y las de todos los cargos electos de todos los partidos", ha defendido Rivlin durante la ceremonia oficial celebrada en Jerusalén después de que este domingo el que fuera jefe del Ejército recibiera el respaldo de 61 de los 120 diputados de la Knesset.

El jefe de Estado ha recordado a Ganz que ahora tiene un plazo de 28 días para formar gobierno, un plazo que, según el primer ministro encargado, es "corto, pero dadas las actuales circunstancias de emergencia nacional y global, es demasiado largo". "La urgencia del momento y el tamaño de los desafíos que tenemos por delante requieren que formemos un gobierno en Israel", ha defendido, según informan los medios locales.

En este sentido, se ha comprometido a hacer todo lo posible para "forjar en unos pocos días un gobierno lo más amplio y patriótico posible". "Serviré a los votantes de todos los partidos y a todos los ciudadanos de Israel", ha asegurado Gantz, que también se ha comprometido a "curar" a la sociedad del coronavirus, así como "de la enfermedad de la división y el odio".

Los parlamentarios han empezado a jurar sus cargos este lunes, en un proceso que ha sido llevado a cabo en grupos de tres a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

En sus declaraciones con motivo de la apertura de la sesión, Rivlin se ha dirigido a los únicos tres presentes en ese momento --el presidente del Parlamento, Yuri Edelstein; el primer ministro, Benjamin Netanyahu; y Gantz-- para pedirles un acuerdo de gobierno.

"Estamos esperando el día a día, la rutina, el volver a lo que tenemos en común, nuestro destino común expresado claramente en esta crisis", ha manifestado, en referencia al virus, antes de recalcar que la población está "exhausta" a causa de la política.

Así, ha defendido que "la política está lejos de ser perfecta, pero se supone que es el arte de lo posible". "A menudo, la política tiene que ser el arte del compromiso", ha manifestado, al tiempo que ha argüido que "en el corazón de la democracia está el entendimiento".

"La actual crisis política es muy real, muy profunda y nos está partiendo en dos. Aún así no tenemos otra elección, porque no hay otra gente y no hay otro país. En democracia, debemos ser capaces de reemplazar a la cúpula, pero no se puede reemplazar a la población", ha dicho.

En este sentido, Rivlin ha incidido en que los israelíes "están destinados a vivir juntos". "Den a esta gente un Gobierno", ha reclamado el presidente, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Gantz ha telefoneado ya al líder de la Lista Conjunta --una coalición de partidos de mayoría árabe y el tercer partido con más escaños en la Knesset-- para intentar lograr un acuerdo para formar un Ejecutivo.

LA ENTREGA DEL MANDATO

Este domingo, Gantz recibió el respaldo de su partido así como de la Lista Conjunta --partido predominantemente árabe que obtuvo quince de los escaños en las elecciones del pasado 2 de marzo, convirtiéndose en la tercera fuerza por detrás del Likud de Netanyahu, con 36 escaños, y de Azul y Blanco, con 33--, y de Yisrael Beitenu, el partido del exministro Avigdor Lieberman, quien cuenta con siete escaños.

Tras recibir el encargo de formar gobierno, Gantz ha llamado por teléfono a Lieberman así como al líder de Laborista-Meretz, Amir Peretz, a quienes ha trasladado su voluntad de formar un gobierno de amplio espectro, según informan los medios locales. Ambos han accedido a reunirse con él próximamente.

Sin embargo, el actual ministro de Defensa y presidente del partido Yamina, Naftali Bennett, ha declinado encontrarse con Gantz, animándole por contra a unirse a un ejecutivo con Netanyahu a la cabeza.

"No me reuniré con usted hasta que su partido se desvincule del apoyo de la Lista Conjunta, que apoya a terroristas", ha trasladado Bennett al líder de Azul y Blanco. Tampoco están dispuestos a reunirse con el nuevo primer ministro encargado los líderes de Shas y de Judaísmo Unido de la Torá.

Los resultados de las elecciones celebradas a principios de marzo, las terceras en menos de un año a causa de la falta de acuerdos, ha dado una Knesset igualmente fragmentada y sin mayorías absolutas, lo que hace necesario la formación de coaliciones.