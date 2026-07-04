Ghana anuncia un plan de recuperación tras las inundaciones mientras la oposición recrimina fallos de prevención

Archivo - Inundaciones en Accra, Ghana (archivo) - Europa Press/Contacto/Seth - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ghana han puesto en marcha un plan nacional de recuperación y limpieza para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones que a finales de junio afectaron a la región del Gran Accra y a otras zonas del país, una respuesta que llega en un contexto de crecientes críticas por parte de la oposición, que acusa al Gobierno de no haber activado a tiempo los mecanismos de prevención frente a un desastre que dejó al menos 37 muertos durante el mes, incluidos doce fallecidos en la capital, Accra, el 29 de junio.

El Ejecutivo ha activado un Grupo de Trabajo Nacional para la Mitigación de las Inundaciones, integrado por varios comités especializados en aleta temprana, saneamiento, asistencia temprana y coordinación de emergencias, con el objetivo de coordinar las labores de recuperación y reforzar la capacidad de respuesta ante futuros episodios similares. El organismo estará encabezado por el director general de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Forster Okae-Yeboah.

Según ha explicado el mando militar en declaraciones recogidas por la agencia ganhesa de noticias GNA, el dispositivo pretende "restablecer la normalidad, salvaguardar la salud pública y fortalecer la resiliencia nacional contra futuras inundaciones".

Asimismo, ha señalado que el presidente, John Dramani Mahama, ha inspeccionado desde el aire las zonas afectadas antes de ordenar la creación del grupo de trabajo y autorizar la movilización de 350 millones de cedis ghaneses (cerca de 27.000.000 de euros) para financiar las tareas de emergencia, recuperación y mitigación.

CRÍTICAS POR LA GESTIÓN Y LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN

La respuesta gubernamental no ha evitado los reproches de la oposición, que sostiene que las autoridades no activaron instrumentos clave de prevención pese a la existencia de proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en el área metropolitana de Accra.

El diputado opositor Kojo Oppong Nkrumah ha denunciado que "ninguna disciplina presupuestaria ni mejora de los indicadores económicos devolverá la vida a nuestros muertos", al tiempo que ha cuestionado los retrasos acumulados en varias iniciativas. Entre ellas figura el proyecto Garid, financiado por el Banco Mundial, cuyo desarrollo --según la propia institución-- se vio ralentizado por las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo para contener la inflación.

A ello se suma que el sistema nacional de alerta temprana frente a inundaciones, impulsado en 2023, no estaba "operativo" cuando se produjeron las lluvias torrenciales.

Las críticas se ha intensificado además tras la celebración de la Jornada Nacional de Oración y Acción de Gracias, mantenida pese al reciente balance de víctimas. La difusión de imágenes del presidente y de otros miembros del Gobierno participando en los actos festivos organizados con motivo de este día han provocado una fuerte reacción por parte de la oposición y de numerosos usuarios en redes sociales.

DISTRIBUCIÓN DE AYUDA A LAS ZONAS AFECTADAS

Paralelamente, el Gobierno ha comenzado el reparto escalonado de ayuda humanitaria para los damnificados a través de la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO).

El portavoz presidencial y ministro de Estado para las Comunicaciones del Gobierno, Felix Kwakye Ofosu, ha indicado que los primeros suministros ya han llegado a varios municipios de Accra y que una segunda fase de distribución se está desarrollando en los siete distritos más afectados, de acuerdo con GNA.

El responsable gubernamental ha reconocido que el impacto del temporal se extiende a siete regiones del país con especial incidencia en Gran Accra, Volta y Central, y ha garantizado que las operaciones de asistencia continuarán ampliándose al resto de territorios afectados. "A nuestros hermanos y hermanas de las regiones Central, Volta, Occidental, Ashanti, Noroccidental y Oriental: tengan la seguridad de que no los hemos olvidado", ha declarado.

En este contexto, Ofosu ha defendido que la respuesta oficial ha sido "rápida, coordinada y continua" y ha detallado que la ayuda incluye alimentos, agua potable, material para refugios temporales, mantas y suministros médicos.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de seguridad de las autoridades y colabore notificando cualquier emergencia.

"Mientras afrontamos las consecuencias de este desastre, instamos a todos los ciudadanos a que permanezcan alerta: respeten las advertencias de seguridad e informen sobre las emergencias", ha recalcado, antes de asegurar que el Gobierno mantendrá las labores de asistencia "hasta que todas las familias desplazadas tengan una vivienda segura, todos los distritos afectados sean restaurados y nuestras comunidades se reconstruyan para ser más fuertes y resistentes a futuras anomalías climáticas".