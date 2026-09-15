El gobernador de California asegura que no se presentará a la Casa Blanca en 2028 si lo hace Kamala Harris

El gobernador de California, Gavin Newsom, en una fotografía de archivo - Renée C. Byer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado que no presentará su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2028 en caso de que la exvicepresidenta Kamala Harris también lo haga, argumentando que esa disputa interna en el Partido Demócrata no sería beneficiosa para las aspiraciones de la formación de cara a regresar a la Casa Blanca.

"No sé si ella se presentaré, ya veremos. No me presentaré si ella lo hace", ha afirmado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNN. "¿Por qué iba a hacerlo? No le haría eso. No me lo haría a mí mismo. No perderé el tiempo de nadie. ¿Quién necesita algo así?", se ha preguntado.

"Ante todo, electoralmente es un premio de Dios para todos los demás", ha explicado. "Disfrutarían muchísimo con ello. Destrucción mutua asegurada", ha manifestado Newsom, quien ha insistido en que este choque de candidaturas "no beneficia a un bien mayor".

Así, ha cuestionado por qué iba a dar ese paso si el objetivo "es servir a un bien mayor". "No habría nada positivo, en absoluto", ha manifestado, al tiempo que, si bien es cierto que Harris ya presentó su candidatura en 2024, cuando fue derrotada por Donald Trump, sabe del tirón electoral con el que cuenta la exvicepresidenta estadounidense.

"Conozco a su base de seguidores y a sus amigos; el diagrama de Venn en este caso muestra una coincidencia total. Yo no le haría eso a la gente", ha reiterado. "No los pondría en esa situación", ha señalado, antes de insistir en que "el resto de demócratas rezan para que eso ocurra, y todos los republicanos también lo harán, pero simplemente no va a suceder".

Por otra parte, ha reconocido que no presentó su candidatura a las elecciones de 2024 al considerar que "no estaba preparado" y por no colisionar con Harris. "En primer lugar, yo no hubiera hecho eso. Y en segundo lugar, si lo hubiera hecho, me habrían aplastado, porque no tenía un 'porqué'. Si no tienes un 'porqué' lo suficientemente grande, entonces no tienes cabida ahí"", ha argumentado.

"Es sorprendente cuántos candidatos presidenciales no saben responder a la pregunta de por qué lo hacen. Es decir, es algo impactante", ha remarcado Newsom, quien ha afirmado que ha conocido a "candidatos destacados" en los últimos ciclos electorales que "están ahí por las razones equivocadas o sin ninguna razón en absoluto, que es lo peor".

Las especulaciones en torno a las futuras candidaturas en el Partido Demócrata en las elecciones de 2028 han sido parte del debate político desde la victoria de Trump en 2024, que supuso su vuelta a la Casa Blanca y un varapalo para el partido, que quedó sin cabeza visible tras la salida de Joe Biden de la Presidencia y la dura derrota de Harris en las urnas.