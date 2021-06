El gobernante Partido Democrático surcoreano pide perdón por un escándalo de corrupción

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernante Partido Democrático (PD) de Corea del Sur ha pedido perdón este miércoles por un reciente caso de corrupción, en el que está involucrada la familia de un exministro de Justicia de la formación y que se relaciona con la importante bajada en las urnas durante las pasadas elecciones regionales.

Se trata de las primeras disculpas del partido tras la debacle electoral de un líder del PD sobre el caso de la esposa del exministro de Justicia Cho Kuk, acusada de falsificar documentos académicos para que su hija fuera admitida en una universidad para estudiar Medicina.

Sobre este escándalo, que aunque se destapó en 2019 ha vuelto a ser protagonista en los recientes comicios y la reciente publicación de una biografía del exministro, el diputado y líder del PD, Song Young Gil, se ha disculpado "una vez más por haber sido incapaz de atender los sentimientos heridos del público y de los jóvenes".

Además, ha añadido que aunque "puede que no sea necesariamente ilegal utilizar el estatus de clase alta y las redes de contactos para ayudar a los hijos a conseguir oportunidades", el acto supuso "frustración y decepción a los jóvenes sin acceso", recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Esta misma derrota en las elecciones de Seúl y Busán provocó la dimisión en masa de líderes del PD y desencadenó la renovación del liderazgo de la formación. Además, la pérdida de votos ha provocado especulaciones sobre si el presidente surcoreano, Moon Jae In, cambiará la dirección de sus políticas para recuperar a los votantes, dado que queda menos de un año para las elecciones presidenciales.

Aunque no ha sido el único motivo que ha merecido las disculpas del líder, que también ha pedido perdón por las acusaciones de acoso sexual presentadas contra el ex alcalde de Seúl Park Won Soon y el exalcalde de Busán Oh Keo Don, ambos del PD.

Sobre este asunto ha admitido que las medidas adoptadas por la formación en referencia a las acusaciones de acoso sexual no han sido suficientes. "Seguirá siendo insuficiente aunque (el partido) se arrepienta una y otra vez de haber creado profundas cicatrices y decepción entre el público con su conducta irresponsable", ha explicado.

Con estos frentes abiertos y la reciente pérdida electoral, Song ha aseverado que "el PD volverá a someterse al juicio de los ciudadanos el 9 de marzo del año que viene", y harán "todo lo posible para recuperar la confianza del pueblo".