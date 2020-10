El Gobierno de Argentina acusa a opositores y manifestantes de "no aceptar el resultado electoral"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Santiago Cafiero, ha acusado este martes a los manifestantes que han protagonizado una serie de protestas antigubernamentales en varios puntos del país de no haber "aceptado el resultado de las elecciones".

Para Cafiero, los asistentes se "identifican con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año". Así, ha asegurado que el Gobierno "no va a cambiar su agenda" y ha asegurado que el expresidente Mauricio Macri tiene una "lectura ridícula" de su derrota electoral.

"Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad: no son la gente, no son todos, no son el pueblo. La Argentina es mucho más diversa", ha manifestado en declaraciones a la emisora de radio Continental.

En este sentido se ha referido a las protestas registradas el lunes en el Obelisco y varios puntos del interior del país para rechazar las políticas del Gobierno y arremeter contra las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus.

Cafiero ha asegurado que las protestas se han visto "claramente muy fogoneadas por la oposición y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio" y ha lamentado que "luego de este tipo de manifestaciones, tenemos que contar más casos" de coronavirus.

"Siempre hemos manifestado que este tipo de prácticas tienen que encontrar otro método porque tiene consecuencias", ha afirmado antes de transmitir que el Gobierno "desalienta" cualquier tipo de movilización para el próximo 17 de octubre y que, en vez de eso, plantea una "movilización virtual".

"No propiciamos ningún tipo de marcha; esa es la diferencia", ha indicado.

LA AGENDA DE FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Sobre las acusaciones de la oposición, que asegura que la agenda del Gobierno está siendo "manejada" por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cafiero ha asegurado que la agenda busca "abandonar el modelo de especulación financiera que puso el macrismo y detonó Argentina".

"La estamos llevando adelante, y no va a cambiar por más que haya habido una manifestación o un banderazo", ha insistido. Además, ha recalcado que los opositores "están enojados por que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar las elecciones y eso no perdonan, entonces exigen poco menos que el peronismo se pelee con Cristina Kirchner".

"Eso no va a pasar porque los argentinos votaron esta fórmula para que cambie la realidad de nuestro país", ha aseverado.