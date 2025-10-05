El Gobierno británico endurece las restricciones contra las protestas propalestinas

Concentración en Trafalgar Square (Londres) por Palestine Action, a 4 de octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior británico ha anunciado la puesta en marcha de restricciones adicionales a las protestas propalestinas que llevan meses ocurriendo en el país en solidaridad con la población de Gaza y los activistas de la ilegalizada ONG Palestine Action.

Estas nuevas restricciones capacitan al Gobierno para ordenar, por ejemplo, que las concentraciones no se repitan varias veces en el mismo lugar, recoge la cadena británica Sky News.

En términos generales, la nueva regulación quiere tener en cuenta el "impacto acumulativo" que representa la concentración de manifestantes en el mismo lugar durante varias ocasiones, como sucede en la Plaza de Trafalgar, punto de encuentro de las habituales marchas en solidaridad con la organización propalestina.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha reaccionado en estos términos a las últimas marchas de esta semana, que han coincidido con el ataque del pasado jueves a una sinagoga de Mánchester y que se saldó con dos muertos, uno de ellos por disparos de la propia Policía cuando intentaba neutralizar al agresor, un ciudadano de origen sirio.

Mahmood lamentó especialmente que los organizadores ignoraran su petición de aplazar las protestas de este sábado, que describió como "esencialmente impropias" dado el estado de duelo de la comunidad judía.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó este domingo precisamente la detención de 492 personas en la concentración de la víspera a favor de Palestine Action.

Ahora, respaldar o pertenecer a la organización es ahora un delito castigado con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la agrupación han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder.