El Gobierno de Colombia señala que hay que abordar la financiación del ELN mientras dure el diálogo

El ELN sostiene que está pendiente en la mesa de negociación una "solución" para financiar el alto el fuego



MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, ha reiterado este viernes que por muy controvertido que sea "hay que hablar de la financiación" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) si parte de la negociación implica que detengan las actividades ilícitas con las que se han estado sufragando.

"Es evidente que si vamos a pedirle a esta gente que deje de actuar, que frene todas sus actividades ilícitas, pues tenemos que pensar, mientras se firma todo el acuerdo y en la medida en que no hayan hechos delictivos contra la población, en dónde van a estar, de qué van a vivir", ha dicho en declaraciones a Blu Radio.

"Llevamos más de 50 años tratando de someterlos y evidentemente no los hemos sometido. Entonces, se abre la negociación política que ha avanzado como nunca antes; por lo menos hay una mesa, hay un principio de cese el fuego y yo planteo que la sociedad ha madurado tanto que podría aceptar un acuerdo de paz", ha dicho.

Velasco ha señalado que esta es una cuestión que ha estado presente en otras negociaciones con grupos armados similares en anteriores mandatos, como los del expresidente Álvaro Uribe, o Juan Manuel Santos. "Aunque suene muy duro (...) pensar de pronto una colaboración de gobiernos extranjeros", ha propuesto.

"La gente no aceptaría que de sus propios recursos se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a la sociedad, pero también hay que ser honesto porque algunos me decían, 'esas cosas háganlas, pero no las digan'. Yo soy de los que creo que en un acto de honestidad, de política pública, esto hay que ponerlo sobre la mesa por más palos que le den a uno", ha defendido el ministro del Interior.

La cuestión de la financiación ha cobrado nuevamente relevancia mediática, después del secuestro del ELN al padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, liberado este jueves tras doce días de cautiverio, si bien se ha descartado que hubiera transacción económica por medio para lograr su regreso a casa.

Después de que el Gobierno de Colombia haya exigido a la guerrilla la liberación del resto de retenidos, su máximo jefe, Eliécer Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', ha advertido de que "el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes", advirtiendo a las autoridades de que no se hagan "ilusiones" al respecto.

"Con la liberación del padre de Luis Díaz el ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales", ha dicho el líder guerrillero en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Así, ha asegurado que "queda pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar el cese", algo, ha remarcado, que "tiene claro la Delegación del Gobierno", y por ello está buscando una forma de financiar el alto el fuego.