El Gobierno de Gabón asegura haber desarticulado el intento de golpe de Estado

Actualizado 07/01/2019 18:46:55 CET

La Presidencia asegura que dos de los responsables han muerto y que el resto han sido arrestados

La coalición liderada por Ping se desmarca de la asonada pero pide la dimisión de Bongo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Gabón ha asegurado haber desarticulado el intento de golpe de Estado perpetrado durante la jornada por un grupo de militares y ha afirmado que dos de los responsables han muerto, mientras que el resto han sido arrestados.

El ministro de Información y portavoz del Ejecutivo gabonés, Guy-Bertrand Mapangou, ha recalcado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale que "la situación está bajo control" y ha achacado la asonada a "cinco militares". "Parece un grupo de bromistas, porque en estos momentos la jerarquía militar dice no estar al corriente", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que el Ejército no reconoce su intentona ni se posiciona a su favor.

Posteriormente, la Presidencia gabonesa ha publicado un comunicado confirmando la muerte de dos de los cinco militares y detallando que las fuerzas de seguridad "asaltaron el edificio, abatieron a dos miembros del comando y liberaron a los rehenes". "La situación está bajo control", ha recalcado.

Apenas unas horas antes, un grupo de militares se hizo con el control de la radio estatal de Gabón y leyó un mensaje contra el presidente, Ali Bongo, convaleciente de un supuesto infarto cerebral sufrido a finales del pasado mes de octubre y actualmente en Marruecos.

El mensaje fue emitido a las 4.30 (hora local) y, en él, el líder del autoproclamado Movimiento Patriótico de los Jóvenes de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Gabón (MPJFDS), el teniente Kelly Ondo Obiang, cuestiona la capacidad de Bongo, de 59 años, para seguir en el poder.

Según el oficial, el discurso de Año Nuevo del mandatario "aumentó las dudas sobre su capacidad para seguir ejerciendo las responsabilidades del cargo". En dicho discurso, Bongo reconoció que atraviesa problemas de salud y dijo estar recuperándose, aunque presentaba problemas de habla y no movía el brazo derecho.

Asimismo, Obiang indicó que "el lamentable espectáculo del discurso de Año Nuevo a la Nación (...) tuvo lugar ante la mirada cómplice de la alta jerarquía militar, estos superiores y subordinados que fracasaron en su misión de defender los intereses de la nación". "Decidieron priorizar sus intereses personales", criticó.

"La patria nos lo dio todo y nos convirtió en quienes somos. No podemos abandonarla cuando más nos necesita", dijo, al tiempo que destacó que el objetivo del MPJFDS era "salvar la democracia, preservar la integridad del territorio nacional y la cohesión nacional".

Por ello, y tras anunciar el inicio de la 'Operación Dignidad', Obiang pidió a las fuerzas de seguridad y a la "juventud gabonesa" que se uniera a ellos y se hicieran el control de medios de transportes, cuarteles, puestos de control de seguridad, arsenales y aeropuertos "en función de sus posiciones respectivas".

DETENCIÓN DE OBIANG

Por otra parte, Mapangou señaló poco después que cuatro de los cinco militares que aparecen en el vídeo en el que Obiang lee el citado comunicado han sido arrestados. El fugado era precisamente Obiang, quien habría huido tras quitar la ropa a un técnico de la emisora para pasar desapercibido.

Sin embargo, el hombre habría sido detenido posteriormente en una vivienda situada cerca de la sede de la emisora. Concretamente, habría sido hallado escondido debajo de una cama, según RFI.

Además, militares han empleado gases lacrimógenos contra un grupo de unas 300 personas que se habían concentrado frente a la sede de la radio ocupada por los cinco soldados, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

Mapangou ha recalcado que el Gobierno ha abierto una investigación "para esclarecer el asunto, dado que han mencionado a algunos políticos en su comunicado". Pese a ello, ha descartado que exista un movimiento detrás de la intentona. "Dicen que eran parte de un movimiento, pero no hay movimiento", ha reiterado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC.

En este sentido, el portavoz del Gobierno gabonés ha asegurado que Obiang "no tiene apoyo de nadie dentro de las fuerzas de seguridad, ni siquiera en el seno de su propia compañía".

LA OPOSICIÓN SE DESMARCA

Por su parte, Claye Martial Obame Akué, portavoz de la opositora Coalición para la Nueva República --el partido de Jean Ping-- ha desmarcado a la formación de lo sucedido, si bien ha reclamado nuevamente a Bongo que abandone el poder.

"Somos defensores de todo lo que pueda llevar a Gabón a cambiar, a obtener la alternancia. Lo decimos desde 2016, hace falta que Gabón cambie a favor del pueblo", ha dicho, antes de reiterar que el ganador de las elecciones de ese año fue Ping --que sigue sin reconocer la victoria de Bongo--.

"No sé si estos militares son próximos a Ping, pero no conozco militares próximos a Ping. No puedo decir si son cercanos a una parte u otra", ha manifestado, en declaraciones a RFI.

Paul-Marie Gondjout, un destacado opositor, ha pedido a Bongo que "comparezca por televisión y asegure a la población que gestiona el país y urja a la gente a estar en calma". "Esa debería ser la situación normal", ha destacado. "Todo el mundo está nervioso y no sabemos cuál es exactamente la situación real. El jefe de Estado no está aquí desde hace dos meses y medio. Esto no es una buena situación para nosotros", ha zanjado, en declaraciones a la BBC.

CONDENAS A LA ASONADA

En respuesta a la intentona, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, ha condenado "firmemente" la asonada. "Reafirmo el total rechazo de la UA a cualquier cambio inconstitucional de poder", ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Agnes von der Muhll, ha resaltado que París "sigue con gran atención los acontecimientos en curso en Libreville" y ha condenado "cualquier intento de cambio de régimen extraconstitucional.

La Embajada de España en Gabón ha señalado que ante los acontecimientos recomienda "evitar desplazamientos innecesarios permaneciendo en domicilio o lugar seguro y permanecer atento a los mensajes de la Embajada". En concreto, se ha enviado mensajes por SMS, Twitter y correo electrónico con esta recomendación.

"Se pueden producir durante las próximas horas escaramuzas para contener la intentona de golpe, por lo que sigue siendo necesaria la cautela hasta que se termine de controlar la situación", han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

LA HOSPITALIZACIÓN DE BONGO

Bongo fue hospitalizado en Arabia Saudí el 24 de octubre y se desconoce su estado exacto de salud. El Gobierno dijo a finales de octubre que sufría "fatiga severa", si bien fuentes citadas por la agencia británica de noticias Reuters apuntan a que habría sufrido un infarto.

El Tribunal Constitucional de Gabón falló el 15 de noviembre a favor de que el vicepresidente del país, Pierre Claver Maganga Moussavou, presida el gabinete en ausencia del mandatario, lo que fue denunciado por la oposición.

Posteriormente fue trasladado a Marruecos para continuar su tratamiento, según confirmó su esposa, Sylvia Bongo. Días después, reapareció en un acto junto al rey Mohamed VI.

El propio Moussavou dejó entrever en diciembre que el presidente sufrió en octubre un infarto cerebral. "Ninguna persona se puede alegrar de la muerte o la enfermedad de otro, y aquel que no ha sufrido un infarto cerebral que rece a Dios para no conocer lo que es", dijo.

El presidente llegó al poder en 2009 a la muerte de su padre, Omar Bongo, que gobernó el país durante 41 años, tras ganar unas elecciones que fueron criticadas por la oposición. En 2016 fue reelegido en unas elecciones cuyos resultados no fueron reconocidos por su rival, Jean Ping.