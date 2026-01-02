El Gobierno de Gabón se recompone con hasta trece nuevas incorporaciones dos meses después de las elecciones

Archivo - Bandera de Gabón - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Gabón ha anunciado este jueves la nueva composición del Gobierno con hasta trece nuevas incorporaciones y una reducción de 30 a 29 miembros, algo más de dos meses después de que el partido del presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, se hiciera con la mayoría en el Parlamento.

Según lo anunciado por la secretaria general de la Presidencia, Murielle Minkoue Mezui, en una declaración difundida por la misma institución en la red social X, el nuevo Gobierno da entrada a 13 nuevos miembros, mientras que otros 14 abandonan el Ejecutivo, que ahora incluye una mujer menos que en el anterior mandato para un total de nueve.

Entre los principales movimientos destaca el de Hermann Immongault, hasta ahora ministro de Interior y notablemente involucrado en la gestión de las elecciones legislativas, que pasa a ser vicepresidente del Gobierno. A su vez, su predecesor en el puesto, Barro Chambrier, asume la Vicepresidencia de la república.

Otras carteras destacadas han cambiado también de titularidad, como la de Asuntos Exteriores, que ahora dirigirá la exembajadora en Francia Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbéneny, mientras que, en el apartado de las salidas, abandonan el Ejecutivo los hasta ahora ministros de Economía, Henri Claude Oyima, y de Salud, Adrien Mougougou.