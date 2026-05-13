El Gobierno de Letonia pierde su mayoría parlamentaria tras la salida de uno de sus socios por la crisis de los drones

Archivo - Evika Silina, primera ministra de Letonia. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Letonia ha perdido su mayoría parlamentaria, después de que el partido Progresistas haya decidido abandonar la coalición en respuesta a la dimisión del ministro de Defensa, Andris Spruds, presionado por la primera ministra, Evika Silina, por los fallos de seguridad que permitieron que varios drones ucranianos, supuestamente desviados por Moscú, se estrellaran en el país.
La coalición de Gobierno estaba formada hasta ahora por tres partidos, Nueva Unidad --la formación mayoritaria de la primera ministra Silina-- y sus socios conservadores de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS), además de Progresistas.
"La primera ministra no cuenta ya con los nuevos votos de Progresista", ha confirmado su líder parlamentario, Andris Suvajevs, que ha instado al presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, a iniciar consultas cuanto antes para formar gobierno. El jefe de Estado ha confirmado ya que comenzará a recibir a los representantes de los partidos desde este viernes, según informa la agencia LETA.
Por su parte, Silina ha afeado a su anterior socio de Gobierno que haya optado por "no asumir ninguna responsabilidad por el bienestar" del país y optar por abandonar la coalición, a pesar de que les planteó la oferta de impulsar de manera conjunta un nuevo candidato para ocupar la cartera de Defensa.
"En lugar de acordar un trabajo conjunto, Progresistas ha elegido no asumir ninguna responsabilidad por el bienestar de nuestros habitantes ni por fortalecer de la seguridad y la defensa de nuestro país", ha afirmado en redes sociales.
Silina ha trasladado que abordará con su partido y con su otro socio de coalición los siguientes pasos a dar. Mientras, el principal partido de la oposición, Lista Unida, ha adelantado que ya recoge firmas para hacer caer al Gobierno y se ha presentado ya para intentar formar uno nuevo.
La coalición de Gobierno ha puesto fin a cinco meses de las elecciones parlamentarias fijadas para principios de octubre tras el choque provocado por la dimisión de Spruds, quien afirmó que dimitía para impedir que el incidente de los drones sirviera para atacar a su partido, Progresistas.