El Gobierno de Modi aprueba cambiar el nombre del estado indio de Kerala

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gabinete del Gobierno de India, liderado por el primer ministro, Narendra Modi, ha aprobado este martes la propuesta para cambiar el nombre del estado de Kerala, en el sur, que pasará a llamarse oficialmente Keralam si supera el trámite parlamentario previsto para este tipo de modificaciones.

"La decisión del gabinete para cambiar el nombre de Kerala a Keralam refleja la voluntad del pueblo de este estado. Está en línea con los esfuerzos para reforzar la conexión con nuestra gloriosa cultura", ha valorado Modi en un mensaje en redes sociales

De esta forma, el Gobierno de Nueva Delhi da seguimiento a la resolución aprobada en la Asamblea estatal que pidió por unanimidad el cambio de nombre para que refleje el idioma malayalam, pasando a denominarse oficialmente como Keralam.

En un comunicado, el Gobierno indio confirma la aprobación de la propuesta y señala que, como próximos pasos, el presidente indio tendrá que llevar una ley a la Asamblea Legislativa de Kerala que después tendrá que llevarse al Parlamento indio al suponer una enmienda de la Constitución india que cita los estados que componen el país.

En todo caso, el artículo 3 de la Constitución de India prevé la modificación de los nombres de los estados existentes y habilita al Parlamento, mediante una ley, a cambiar la denominación.

Establece además que ningún proyecto de ley con ese propósito podrá presentarse en ninguna de las Cámaras del Parlamento sin la recomendación del presidente y, cuando la propuesta contenida en el proyecto afecte el territorio, los límites o el nombre de alguno de los estados indios, el proyecto deberá ser remitido por el presidente al órgano legislativo de ese estado.