El Gobierno palestino condena el bombardeo de Israel contra un hospital en el sur de Gaza

Daños materiales por un ataque del Ejército de Israel contra un hospital en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Ramzi Abu Amer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha condenado el bombardeo ejecutado el jueves por el Ejército de Israel contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, que dejó al menos siete muertos, y ha recalcado que "la vida de más de dos millones de palestinos no puede seguir siendo rehén del genocidio".

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que esta "masacre" en el Complejo Médico Naser de Jan Yunis supone "un crimen de guerra" que "se suma al largo historial de crímenes atroces y violaciones de los Derechos Humanos por parte de la ocupación contra la población en la Franja de Gaza".

Así, ha manifestado que, "si bien se están intensificando los esfuerzos para rescatar a la Franja de Gaza de la catastrófica situación humanitaria, de la que la ocupación es legalmente responsable", Israel continúa con sus ataques y sus acciones para "socavar los pilares de la vida" al privar a los residentes de "alimentos, medicinas y refugio, exponiéndolos la frío y las inundaciones".

"Todo esto forma parte de la creación de condiciones de vida inhumanas que allanan el camino para la continuación del genocidio y el desplazamiento forzado", ha argumentado, motivo por el que ha pedido a la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, que "presione" a Israel para que "cese sus crímenes en la Franja de Gaza" y "exija responsabilidades a todos los implicados en crímenes de guerra".

En esta línea, ha pedido el fin "del bloqueo y la hambruna" y la apertura de los pasos fronterizos "para garantizar el flujo sin restricciones de ayuda humanitaria y médica" y permitir labores de recuperación y reconstrucción en Gaza, de donde "deben retirarse completamente las tropas de Israel".

"Esto allanará el camino para que el Gobierno palestino ejerza plenamente sus responsabilidades en la Franja, lo que en última instancia conducirá al fin de la ocupación y al establecimiento de un Estado de Palestina independiente y soberano con Jerusalén como su capital, de conformidad con el Derecho Internacional", ha zanjado.

El Ejército de Israel reivindicó la autoría del atentado y aseguró que el objetivo eran presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) presentes en las instalaciones, algo que fue inmediatamente rechazado por el grupo islamista palestino, que acusó a las tropas israelíes de perpetrar "un nuevo crimen de guerra.