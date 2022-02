El Gobierno de Ucrania declara la mera celebración de las conversaciones con Rusia como una "victoria"

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba - LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Se compromete a "escuchar" lo que Moscú tenga que decir y asegura que Lukashenko ha prometido que Bielorrusia no invadirá el país

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha considerado que la mera celebración de conversaciones con Rusia es una "gran victoria" tras lo que describió como una fallida invasión rusa del país, y ha anunciado que ha recibido garantías del presidente de Bielorrusia y aliado de Moscú, Alexander Lukashenko, de que este país no se sumará a la incursión por tierra.

"Que nadie interprete estas conversaciones en términos de lo que estamos dispuestos a aceptar. Primero, Rusia no quería hablar. Después, cuando han comenzado a perder vidas, y tras el fracaso de su ofensiva relámpago, comenzaron a hablar con el lenguaje del ultimátum", ha explicado Kuleba.

"Ahora, tras haber sufrido una derrota tras otra, nos dicen que solo quieren hablar. Por ello, el hecho de que van a ocurrir unas conversaciones sin condiciones previas ya es una victoria para Ucrania", ha manifestado en su comparecencia.

En la misma, Kuleba ha avanzado que no dará detalles exactos del lugar donde se celebra la reunión más allá de que tendrá lugar cerca de la frontera en torno al río Prípiat.

Lo que sí ha querido recordar el ministro es que ahora mismo "estamos más cerca que nunca de la entrada de fuerzas bielorrusas en la guerra" y "en parte es por eso por lo que hemos decidido mandar una delegación" después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lograra de Lukashenko estas garantías de seguridad.

"Nos reuniremos en la frontera para escuchar lo que Rusia nos tenga que decir, nada más", ha zanjado Kuleba.

El ministro, eso sí, ha asegurado que su país no tiene ni la más mínima intención de rendirse ni de comprometer en lo más mínimo su integridad territorial. "Vamos sin condiciones previas ni acuerdos sobre cómo pueden terminar estas negociaciones. Vamos a escuchar y expresar nuestra posición. No hay nada de malo en ello si resultan en paz y el fin de las hostilidades, pero no capitularemos y no cederemos ni una pulgada de nuestro territorio", ha avisado.

Así pues, tras varios días de ataques en Ucrania y el fracaso de intentos previos de negociación, las autoridades rusas y ucranianas han alcanzado al fin un acuerdo para entablar un diálogo para intentar poner fin a la escalada bélica surgida tras la invasión rusa y el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.