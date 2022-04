Los golpistas guineanos comienzan el Marco de Consulta Integral sin la mayor parte de la oposición

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los líderes golpistas de Guinea han dado comienzo a las reuniones del llamado Marco de Consulta Integral, un intento de resolver la crisis abierta en el país con la oposición y la sociedad civil, que de momento ha sido boicoteado por las principales formaciones contrarias a los militares que propinaron la asonada el 5 de septiembre del año pasado.

Entre los ausentes se encuentran el antiguo partido gobernante, la Asamblea del Pueblo de Guinea del expresidente Alpha Condé, y la coalición G58 de los líderes opositores Cellou Dalein Diallo y Sidya Touré, quienes exigen que este marco de diálogo sea supervisado por un observador internacional.

El primer ministro designado por los golpistas, Mohamed Béavogui, sigue dejando la puerta abierta a su participación: "Está claro que algunos de los que deben participar en estas consultas no están. Por lo tanto, debemos trabajar para que este marco sea lo más inclusivo posible y asegurarnos de que se unan a nosotros", según declaraciones recogidas por Radio France Internationale (RFI).

En comentarios adicionales recogidos por el portal Vision Guinee, Béavogui ha querido apaciguar a la oposición al declarar que los militares no tienen intención de presentar candidatos a unas futuras elecciones y que el principal objetivo es la consecución del "retorno al orden constitucional en un plazo a definir y en consulta con las fuerzas vivas de la nación".

"Nuestra única misión es ofrecer una Guinea pacífica y reconstruida a los próximos líderes", ha asegurado.

Por su parte, el dirigente juvenil de la Unión de Fuerzas Repubicanas (UFR) que lidera Touré, sigue convencido de que el organismo constituido por los militares, el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) está decidido a poner a la clase política al margen de la transición.

"¿Por qué no quieren hablar con nosotros? Es porque tienen una agenda oculta. No quieren dialogar con la clase política pensando que somos elementos que hay que dejar de lado", ha declarado Ousmane Tolo Sylla, antes de advertir que "no podrán avanzar dejando de lado a la clase política".