Un gran jurado de EEUU cita a declarar al excongresista Pete Sessions por su relación con Giuliani

Publicado 16/10/2019 2:40:48 CET

WASHINGTON, 16 Oct. (Reuters/EP) -

Un gran jurado de Estados Unidos ha citado este martes a declarar al excongresista Pete Sessions por su relación con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, Donald Trump, en un intento por lograr la entrega de una serie de documentos, según ha informado el diario 'The Wall Street Journal'.

Giuliani sería el principal foco de la citación, que tiene como objetivo aportar información sobre los negocios del letrado con Ucrania y su presunto papel a la hora de impulsar la salida de la embajadora de Estados Unidos en Kiev, Marie L. Yovanovitch.

Varios medios de comunicación han señalado que los fiscales federales en Manhattan están investigando las acciones de Giuliani en relación con Ucrania como parte del caso que involucra a dos de sus socios, Lev Parnas e Igor Fruman.

Los dos hombres que ayudaron al abogado de Trump a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter, fueron arrestados la semana pasada en el marco de lo que los fiscales han denominado un entramado para inyectar dinero de forma ilegal en una comisión electoral "pro-Trump".

No hay indicios, sin embargo, de que Sessions, amigo de Giuliani, sea objetivo de las investigaciones, tal y como ha recogido el citado periódico. El portavoz del excongresista, Matt Mackowiak, ha confirmado a la agencia de noticias Reuters que está cooperando con los fiscales.

"Sessions está colaborando con la Fiscalía del distrito sur de Nueva York y seguirá entregando documentos relacionados con este asunto en las próximas semanas, como se le está pidiendo", ha manifestado Mackowiak, que no ha comentado el contenido de la citación.

Al ser preguntado por la investigación federal, Giuliani ha insistido en que "nunca ha presionado a favor de nadie". "Si me quieren preguntar estoy dispuesto a probarlo, pero no me han preguntado", ha aseverado.

No obstante, en una entrevista a la agencia de noticias Reuters, Giuliani ha indicado que recibió 500.000 dólares por un trabajo que realizó para la empresa ucraniano-americana cofundada por Parnas, que habría sido detenido por presunta violación de la ley que regula la financiación de las campañas electorales norteamericanas.

POSIBLE 'IMPEACHMENT'

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que pide al dirigente que haga lo posible para que la Fiscalía investigue a los Biden.

Hunter, por su parte, ha defendido el trabajo que realizó como consejero de la empresa gasística ucraniana Burisma, aunque ha lamentado que no fuera capaz de prever que sus cargos en empresas extranjeras podrían tener una repercusión negativa en la carrera política de su progenitor.

Abogado de profesión, Hunter Biden ha dicho que no lamenta su trabajo para empresas extranjeras pero sí los ataques que ha acabado recibiendo su padre.

El presidente de Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Hunter Biden de estar implicado en temas de corrupción por su etapa de consejero en la empresa gasística ucraniana y ha extendido su acusación a Joe Biden, de quien dice que se encargó de impedir investigaciones judiciales sobre la gestión empresarial de su hijo en Ucrania.