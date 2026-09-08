Grecia reivindica la alianza con Marruecos para la gestión migratoria tras la crisis en Ceuta

Archivo - El ministro de Exteriores griego, Georgios Gerapetritis, en declaraciones desde la sede de la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han señalado que la crisis en Ceuta evidencia que la gestión migratoria necesita de la alianza con Marruecos, insistiendo en que se trata de un reto "común europeo y regional".

"Los recientes acontecimientos en la frontera entre Marruecos y España, en la zona de Ceuta, demuestran una vez más que la gestión de la migración es un reto común europeo y regional que requiere una estrecha cooperación, una protección fronteriza eficaz y una lucha contundente contra las redes de tráfico ilícito", ha afirmado el ministro de Exteriores griego, George Gerapetritis, tras una reunión con su homólogo marroquí, Naser Burita, en Atenas.

De esta forma, ha reivindicado la alianza de la Unión Europea (UE) con Rabat para abordar cuestiones como la migración. "Estamos convencidos de que esta alianza entre la UE y Marruecos, en particular en los ámbitos de la conectividad digital, las energías renovables y la gestión de la migración, contribuirá a abordar eficazmente los retos regionales e internacionales comunes", ha señalado.

Gerapetritis también ha puesto en valor la cooperación en materia de energía verde, incidiendo en que el acuerdo firmado en 2022 "subraya la importancia que Marruecos otorga a la transición ecológica y la protección del medio ambiente".

REITERA APOYO AL PLAN MARROQUÍ PARA SÁHARA OCCIDENTAL

Durante la reunión, ambos ministros han podido abordar distintos asuntos entre ellos la situación de Sáhara Occidental, punto en el que Atenas ha pedido lograr una salida al problema mediante un "proceso político", en concreto señalando el plan de autonomía puesto sobre la mesa por Rabat como una "solución más viable".

"Consideramos que la propuesta de autonomía constituye una contribución seria y creíble al proceso en curso de las Naciones Unidas y podría ser la solución más viable", ha señalado el ministro, que ha indicado que Grecia, que ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, "volverá a contribuir el próximo mes a la formulación de la resolución correspondiente".

De esta forma ha incidido en que las partes entablen conversaciones "sin condiciones previas" y a "presentar ideas que contribuyan a alcanzar una solución final y mutuamente aceptable".

Gerapetritis ha recalcado el apoyo a los esfuerzos del enviado personal del Secretario General de la ONU, Staffan de Mistura, para llevar a cabo negociaciones basadas en dicho plan "con el objetivo de encontrar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".