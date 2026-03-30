La Guardia Revolucionaria de Irán confirma la muerte del comandante de la Armada en la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este lunes la muerte del comandante de la Armada, Alireza Tangsiri, en el marco de la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"El mártir Alireza Tangsiri (...) fue víctima de un ataque de los agresores y murió debido a la gravedad de sus heridas", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado en el que ha confirmado su deceso cuatro días después de que las autoridades israelíes anunciaran su fallecimiento, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

"Tras los duros ataques que destruyeron importantes instalaciones e infraestructura enemigas y derribaron un avión de combate estadounidense, el almirante mártir de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, que organizaba y fortalecía las fuerzas y el escudo defensivo de islas y costas ha perecido debido a la gravedad de sus heridas", ha aclarado.

En este sentido, ha afirmado que el país "se ha acostumbrado a estos martirios y sabe que el frente" pero "continúa con una mayor fuerza y seguirá adelante (...) en ausencia de este sabio comandante, con golpes demoledores y una gestión decisiva y constante en el estrecho de Ormuz".

Además, ha recalcado que su fuerza "cuenta con un historial de desbaratar operaciones de superpotencias, escoltando petroleros con las armas más básicas y destruyendo buques de guerra estadounidenses". "Nuestro pueblo guarda un honorable recuerdo de la captura de infantes de marina estadounidenses y británicos", ha añadido. "Cada combatiente es un Tangsiri, y veremos qué sorpresas nos deparan en los próximos días y meses", ha recalcado.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.