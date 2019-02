Guterres afirma que la ONU está dispuesta a colaborar en el diálogo entre Maduro y Guaidó en Venezuela

Publicado 11/02/2019 2:55:19 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas está dispuesta a fomentar el diálogo entre las dos partes enfrentadas en la crisis de Venezuela si ambos líderes, tanto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el autoproclamado presidente "encargado", Juan Guaidó, envían una petición conjunta al respecto, según ha declarado este domingo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Guterres participa este fin de semana en la cumbre de la Unión Africana que se realiza en la capital de Etiopía. "La ONU y yo personalmente ofrecemos ayuda a ambas partes en caso de que llegue una solicitud de realizar negociaciones, negociaciones serias, que puedan sacar el país de la confrontación actual", ha afirmado el jefe de la ONU en una rueda de prensa organizada al margen del evento.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde que el 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamase presidente encargado del país por no reconocer el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo y ha advertido de que hay varias opciones "sobre la mesa", incluida una intervención militar.

El propio Guaidó ha hecho repetidos llamamientos a la sublevación del Ejército y ha anunciado una amnistía para quienes se sumen a la rebelión. Desde entonces Maduro ha multiplicado sus actos con presencia de militares.

Maduro no reconoce la existencia de una crisis humanitaria y culpa a Estados Unidos de la situación económica. "Si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado", ha dicho este mismo viernes en alusión a las sanciones estadounidenses.

Además, ha ratificado que no permitirá que la ayuda humanitaria entre en Venezuela para no alimentar lo que considera "un show" fabricado por Estados Unidos. "No somos mendigos de nadie", ha espetado, en una rueda de prensa con medios internacionales.

Guaidó, por su parte, ha dado por iniciada la operación para que la ayuda llegue a Venezuela y ha pedido a los venezolanos que se movilicen de nuevo el 12 de febrero para "abrir el canal humanitario", si para entonces los militares, que controlan las fronteras, no han accedido a dejar que la comida y los medicamentos entren en el país.