Guterres asegura que hay que afrontar el coronavirus con "prudencia y no con pánico"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha asegurado que hay que afrontar la pandemia de coronavirus con "prudencia y no con pánico" y ha afirmado que "debemos actuar unidos para rebajar la propagación del virus y cuidarnos los unos a los otros".

En un vídeo difundido este viernes, ha expresado que, frente a esta crisis sanitaria, es natural "sentirse ansioso, preocupado o confundido", a lo que ha añadido que las personas más vulnerables serán también las que se vean más afectadas por el coronavirus. "Es el momento de la prudencia y no del pánico. De la ciencia y no del estigma. De los hechos y no del miedo", ha sostenido.

Guterres ha apuntado que la pandemia aún puede ser controlada y que se pueden prevenir infecciones y salvar vidas, aunque se necesitará una acción "personal, nacional e internacional sin precedentes".

También, ha sostenido que esta crisis ha mostrado la importancia de la cooperación internacional, en la que los gobiernos trabajan unidos para revitalizar las economías, ampliar la inversión pública y garantizar el apoyo a los más vulnerables.

FONDO DE RESPUESTA SOLIDARIA DE LA OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fondo de respuesta solidaria Covid-19 para permitir a los ciudadanos y organizaciones contribuir. Hasta ahora, se dependía principalmente de los gobiernos para apoyar la respuesta.

"Estamos en una fase crítica de la respuesta global al Covid-19. Necesitamos que todos se involucren en este esfuerzo masivo para mantener el mundo a salvo", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros informó de que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus, ya que registra más casos y muertes que el resto del mundo juntos, excluyendo a China. Así, apuntó que en el continente europeo se notifican más casos cada día de los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia.

En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto, según las cifras aportadas por Tedros este viernes en la rueda de prensa de la OMS sobre la evolución del coronavirus.