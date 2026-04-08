Guterres celebra el alto el fuego de EEUU e Irán y urge al fin de las hostilidades

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Xie E

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado a última hora de este martes el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, instando a todas las partes a cumplir con el compromiso y calificando como "urgente" el "fin a las hostilidades".

"El secretario general celebra el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán", ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que Guterres ha instado a "todas las partes en el conflicto actual en Oriente Próximo a cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y a respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región".

Al hilo, el líder de Naciones Unidas ha subrayado que "es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano". "Expresa su sincero agradecimiento por los esfuerzos de Pakistán y otros países que participaron en la facilitación del alto el fuego", agrega el texto.

Asimismo, Dujarric ha asegurado que el enviado personal del secretario general, Jean Arnault, "se encuentra en la región para apoyar los esfuerzos en pro de una paz duradera", en una posible alusión a las negociaciones que comenzarán este viernes 10 de abril en Islamabad.