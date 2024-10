Guterres defiende que su condena por el ataque de Irán era "obvia" a pesar de las críticas de Israel

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha salido al paso de las críticas lanzadas por Israel sobre su supuesta equidistancia respecto al ataque con misiles perpetrado en la víspera por Irán, y ha defendido que su condena al régimen iraní era "obvia" en el contexto de su comunicado.

"Como hice en relación con el ataque iraní de abril, y como debería haber sido obvio ayer en el contexto de la condena que expresé, vuelvo a condenar enérgicamente el ataque masivo con misiles de ayer de Irán contra Israel", ha señalado Guterres durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Guterres emitió un comunicado en el que condenaba "la expansión del conflicto en Oriente Próximo" y hacía un llamamiento a la calma poco después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra territorio israelí, aunque en su texto no se hacía alusión concreta a Teherán ni a su ataque.

Esta supuesta equidistancia le ha servido las críticas de las autoridades israelíes, que ya en la víspera le criticaron por no condenar a Irán, y que este miércoles le han declarado 'persona non grata', vetando así su entrada en el país. "No merece poner un pie en suelo israelí", ha aseverado el ministro de Exteriores, Israel Katz.