Guterres dice que el acuerdo entre RDC y Ruanda "representa un paso fundamental" hacia "una paz duradera"

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado este viernes que el acuerdo firmado en la víspera por los presidentes de República Democrática del Congo y de Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, "representa un paso fundamental" para restablecer la confianza entre ambos países y para "impulsar los esfuerzos por una paz duradera".

Guterres ha "celebrado la firma oficial" de los 'Acuerdos de Washington' para la paz y la prosperidad entre RDC y Ruanda, bajo los auspicios de Estados Unidos, y ha felicitado al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, "por sus esfuerzos", y a Tshisekedi y Kagame "por este importante hito".

El jefe de la ONU, que ha "celebrado los importantes avances logrados en el marco de los procesos de Doha y de la Unión Africana", ha instado "a todas las partes a cumplir con los compromisos asumidos, incluido el respeto del alto el fuego permanente".

Por último, ha reiterado que Naciones Unidas, incluida la misión en territorio congoleño (la MONUSCO), están "dispuestas a seguir apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz y estabilidad sostenibles en República Democrática del Congo y la región", según reza un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Tshisekedi y Kagame firmaron junto a Trump un pacto de "paz" alcanzado hace medio año que busca poner fin a "décadas de violencia y derramamiento de sangre". Según Trump, el acuerdo "formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales".

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.