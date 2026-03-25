Guterres nombra a Jean Arnault como enviado especial para liderar los esfuerzos de paz en Oriente Próximo

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado este miércoles a Jean Arnault como nuevo enviado especial para liderar los esfuerzos diplomáticos de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo y ha instado a las partes a cesar los ataques, así como a retomar la senda del diálogo. "Esta guerra está fuera de control", ha alertado.

Guterres ha precisado que Arnault --quien fuera enviado personal del secretario general para Afganistán y asuntos regionales-- intentará promover las negociaciones entre Israel, Estados Unidos e Irán y "hará todo lo posible por apoyar los esfuerzos de mediación y de paz", manteniéndose así en contacto con todas las partes.

"La diplomacia debe prevalecer y requiere un diálogo sincero", ha reiterado el dirigente luso sobre su iniciativa para contar con un enviado que se implique en las eventuales negociaciones para poner fin a la guerra en Irán.

"Mi mensaje a Estados Unidos e Israel es que ya es hora de poner fin a la guerra, pues el sufrimiento humano se agrava, las bajas civiles aumentan y el impacto económico mundial es cada vez más devastador", ha subrayado ante la prensa antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general de la ONU ha instado, de la misma forma, a Irán a dejar de atacar a sus países vecinos, pidiendo a todas las partes en conflicto empezar a avanzar hacia la vía diplomática y "volviendo al pleno respeto del Derecho Internacional".

"El conflicto ha superado límites que incluso los líderes creían inimaginables. El mundo se enfrenta a una guerra a gran escala, a una creciente ola de sufrimiento humano y a una profunda crisis económica mundial. Esto ha llegado demasiado lejos (...) Se están llevando a cabo varias iniciativas para el diálogo y la paz. Deben tener éxito", ha subrayado.

Guterres ha recordado que el cierre prolongado del estrecho de Ormuz "está obstaculizando el transporte de petróleo, gas y fertilizantes en un momento crítico de la temporada de siembra mundial". "En toda la región, y mucho más allá, la población civil sufre graves daños y vive en una profunda inseguridad", ha argumentado.

En este sentido, ha indicado que en el marco de esta situación las operaciones humanitarias "se han visto limitadas" y los mercados convulsionan. "En todos los frentes, las repercusiones recaen con mayor fuerza sobre quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto: los más pobres, los más vulnerables, los menos capaces de soportar otro golpe", ha dicho.

CESE DE LAS HOSTILIDADES EN LÍBANO

Guterres ha pedido también el cese de las hostilidades en Líbano, instando al partido-milicia chií Hezbolá a "dejar de lanzar ataques contra Israel", mientras que ha pedido a Israel "detener sus operaciones militares" en territorio libanés, que "están afectando gravemente a la población civil". "El modelo de Gaza no debe replicarse en Líbano", ha sentenciado.

"La guerra no es la solución. Necesitamos una salida a este desastre. La diplomacia es la solución. El pleno respeto del Derecho Internacional es la solución. La paz es la solución", ha zanjado durante su breve discurso ante la prensa desde Nueva York.