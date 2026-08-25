Guterres pide la retirada "inmediata" de las fuerzas israelíes un centro educativo de la UNRWA de Jerusalén Este

António Guterres - Europa Press/Contacto/Xie E

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este martes a las autoridades de Israel que se retiren "de inmediato" del centro de formación profesional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de Qalandia, en Jerusalén Este, y ha denunciado la que ha sido la quinta vez que entran "ilegalmente" en sus instalaciones en apenas cuatro meses.

El diplomático portugués ha emplazado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu a que "que cese de inmediato la injerencia en las instalaciones de la UNRWA, desocupe, devuelva y restablezca sin demora todas las instalaciones afectadas a Naciones Unidas".

En esta línea, según recoge un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres ha reclamado al Gobierno que "proteja" el citado centro educativo de "nuevas injerencias o daños", en una jornada en la que las autoridades israelíes han lanzado una operación para hacerse con el control del mismo.

El secretario general se ha mostrado "profundamente alarmado" por una acción que Israel ha justificado con un plan para construir una carretera y un "complejo educativo" en el lugar, y ha advertido de que privará a los estudiantes de continuar con su formación.

"Durante más de 70 años, el centro ha prestado apoyo a miles de refugiados palestinos a través de la formación profesional y las vías de acceso al empleo", ha recordado, antes de condenar "en los términos más enérgicos" la operación llevada a cabo por las fuerzas israelíes.

Guterres ha incidido en que estas han entrado "ilegalmente" en el centro educativo para realizar en él unas obras "no autorizadas", siendo la quinta vez que lo hacen "desde mayo".

"Las acciones de hoy (...) se suman a otras violaciones inaceptables de la inviolabilidad de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada, así como a la injerencia en las mismas", ha denunciado, al tiempo que ha recordado la demolición del complejo Sheij Jarrá o los cortes de agua y luz a otras instalaciones de la agencia.

En esta línea, ha calificado estas actuaciones de "totalmente inaceptables e incompatibles con las obligaciones claras que incumben a Israel en virtud del Derecho Internacional", recordando que el centro de formación de Qalandia y el resto de centros de la UNRWA "son inviolables y gozan de inmunidad frente a cualquier forma de injerencia".

Por otra parte, ha vuelto a reclamar a Israel que "derogue" la ley que prohíbe desde finales de 2024 las actividades de la agencia en su territorio, incluido Jerusalén Este, anexionado tras la Guerra de los Seis Días de 1967 y considerado ocupado desde entonces por la comunidad internacional.

Netanyahu ha señalado que este martes ha dado inicio la "evacuación del complejo de la UNRWA en Kafr Aqab", por orden suya, amparándose en la citada legislación y tratando de vincular a la UNRWA con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Gobierno de Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de presuntos lazos con el movimiento islamista palestino a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien una investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna descartó que las autoridades israelíes hubieran aportado pruebas que respaldaran estas aseveraciones.

La propia UNRWA ha denunciado en un comunicado que "las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron por la fuerza en torno a las 10.00 horas (hora local)" en el centro. "Al menos cuatro vehículos blindados entraron en las instalaciones de la ONU; acompañados de más de 50 agentes de seguridad israelíes", ha detallado.

"Aproximadamente 20 miembros del personal de la UNRWA se encontraban en el lugar en ese momento. Posteriormente, funcionarios israelíes hicieron declaraciones públicas indicando que las autoridades israelíes habían tomado posesión de las instalaciones", ha especificado.

La UNRWA fue establecida en 1949 por la Asamblea General de la ONU con un mandato para dar asistencia humanitaria y protección a refugiados palestinos en Oriente Próximo hasta que se alcanzara una solución a su situación. Así, opera en Cisjordania --incluido Jerusalén Este--, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria.