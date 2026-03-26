Guterres urge la liberación "inmediata" de los 118 empleados de la ONU detenidos, en su mayoría en Yemen

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado este miércoles la liberación "inmediata" de los 118 trabajadores de la ONU que se encuentran actualmente detenidos en todo el mundo y, en especial, en Yemen, en el marco de un aumento de los "ataques" contra la organización, con 179 personas arrestadas o detenidas solo el pasado año.

Lo ha hecho a través de una declaración con motivo del Día Internacional de Solidaridad con los Miembros del Personal Detenidos o Desaparecidos, que se conmemora cada 25 de marzo, en la que ha asegurado que "ningún compañero está olvidado" y en la cual ha instado a los Estados miembros a respetar el Derecho Internacional para garantizar una labor humanitaria "segura y sin obstáculos".

En esa línea, la organización ha recordado que tiene presencia en algunos de los lugares "más peligrosos e inestables del mundo", como Gaza, Afganistán, Sudán, Ucrania, Yemen, Haití y la República Democrática del Congo.

Por ello, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, ha remarcado que "cualquier detención no solo viola los Derechos Humanos fundamentales, el Derecho Internacional y las inmunidades, sino que también socava los esfuerzos humanitarios vitales, retrasando una asistencia que salva vidas a millones de personas".

Habiendo aumentado en 52 el número de empleados detenidos en esta misma fecha un año atrás, la ONU ha anotado que del total de 118 arrestados, 73 están en manos de las autoridades hutíes en Yemen, siendo ocho de ellos trabajadores de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A ese respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lamentado que en Yemen el personal de la ONU siga siendo objeto de "arbitrarias detenciones", llevando algunos de ellos privados de libertad "por cinco años".

"Cada día se agrava la injusticia de su detención. Su sufrimiento, y el de sus familias, es intolerable", ha agregado el Alto Comisionado, remarcando que "bajo ninguna circunstancia se puede detener al personal de la ONU, y mucho menos acusarlo de delitos por llevar a cabo su labor vital en nombre del pueblo yemení", ha incidido tras ensalzar la labor de los miles de empleados de Naciones Unidas que trabajan en las situaciones "más difíciles", en medio de crisis y conflictos, para prestar servicio a quienes necesitan ayuda.