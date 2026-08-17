Hamás recibe de forma positiva las garantías de EEUU de que Israel se retirará de Gaza en paralelo al desarme

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha recibido de forma positiva las últimas garantías ofrecidas por Washington de que el Ejército de Israel se retirará de la Franja de Gaza en paralelo al desarme de las milicias palestinas de cara a la segunda fase del plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo, Jared Kushner, prometió a los líderes de Hamás que el Ejército se retirará del enclave al mismo tiempo que se desarmen las milicias palestinas y no cuando haya concluido el proceso de entrega de armas, como ha apuntado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Kushner se reunió este domingo con el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, en la capital de Egipto, El Cairo, unas negociaciones en las que la milicia palestina ha pedido que Israel "se atenga a los términos del acuerdo de alto el fuego".

En concreto, estos llamamientos por parte de Estados Unidos --incluyendo unas posteriores palabras del presidente, Donald Trump, a la cadena Fox News-- suponen un "compromiso" con la 'hoja de ruta' y surgen "en un momento en que los mediadores continúan sus esfuerzos para completar la implementación del acuerdo de alto el fuego".

"El movimiento aprueba la 'hoja de ruta' para la segunda fase del plan del presidente Trump, presentada por el coordinador de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, y los mediadores", ha señalado este lunes en un comunicado, agregando que esto incluye "un alto el fuego permanente, la retirada total del Ejército, garantías de ayuda urgente y permanente, el inicio de las labores del comité, la reconstrucción y el cumplimiento de los demás derechos acordados".

Asimismo, ha lamentado que mientras Hamás reitera "su compromiso a la plena aplicación del alto el fuego", Israel "no se haya comprometido a implementar" la primera fase y recurra a la escalada militar, profundizando en la "catástrofe humanitaria" e incluso declarando "su rechazo explícito a la hoja de ruta".

"Hemos hecho un llamamiento a los mediadores y a la Junta de Paz para que cumplan con sus responsabilidades y obliguen a Israel a implementar todas sus obligaciones de la primera fase, poner fin a todas las violaciones, detener los asesinatos y las incursiones, acordar la hoja de ruta para la segunda fase del plan del presidente Trump y comenzar a establecer el calendario", ha zanjado.

La delegación negociadora ya ratificó su compromiso en la víspera con el plan estadounidense, que contempla el desarme de las milicias palestinas, la retirada israelí del enclave, y el traspaso de poderes a una nueva administración palestina para comenzar la reconstrucción del territorio gazatí.