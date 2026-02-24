Hamás reclama "sanciones disuasorias" a Israel por sus pasos para consolidar su control en Cisjordania

Archivo - Un edificio en construcción en el asentamiento de Givat Zeev - LV YINGXU / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este martes la imposición de sanciones contra Israel por sus medidas para ampliar sus competencias y control sobre la Cisjordania ocupada, incluido el permiso para el registro de tierras como "propiedad estatal" y permitir a los israelíes la compra de terrenos en la zona.

El grupo islamista ha aplaudido el comunicado publicado por 20 países condenando estos pasos por parte de Israel y ha subrayado que "es momento de traducir las afirmaciones en pasos prácticos concretos", incluidas "sanciones disuasorias" sobre "el gobierno fascista de ocupación" para "detener unas políticas destinadas a imponer una realidad de anexión, asentamiento y desplazamiento forzoso".

Así, ha manifestado que el citado comunicado conjunto --que fue firmado por España, entre otros-- "es un paso correcto en la buena dirección" de cara a "hacer frente a los planes expansionistas" de Israel, que "suponen una violación flagrante del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El Gobierno israelí aprobó el pasado 15 de febrero una iniciativa que incluye la designación como "terrenos del Estado" extensos territorios de Cisjordania y amplía sus competencias en esta parte de Palestina, una decisión que se suma a otros pasos por parte de las autoridades en los Territorios Ocupados Palestinos que han desatado críticas internacionales por su impacto sobre la viabilidad de la solución de dos Estados.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios. En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí, si bien el Derecho Internacional considera que todos ellos son ilegales y la colonización es un crimen de guerra.