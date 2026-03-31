Hamás y Yihad Islámica de Palestina rechazan la ley israelí de pena de muerte para palestinos

Archivo - Milicianos de Hamás en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) ha prometido este lunes "una respuesta proporcional" y Yihad Islámica de Palestina ha llamado a intensificar la confrontación con las fuerzas israelíes en sendos comunicados de rechazo contra la reforma legal israelí aprobada este lunes, que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos.

Hamás ha denunciado que la "ley de ejecución de prisioneros palestinos", como se ha referido al texto, refleja la "naturaleza sangrienta de la ocupación y su enfoque basado en el asesinato y el terrorismo", así como "el desprecio de la ocupación y sus líderes por el Derecho Internacional", y "expone la falsedad de sus reiteradas afirmaciones de civilidad y compromiso con los valores humanos", según el comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado a Hamás.

Para la organización, esta "ley fascista encarna la mentalidad de bandas criminales sedientas de sangre y constituye un peligroso precedente que amenaza la vida de nuestros heroicos prisioneros en las cárceles de la ocupación".

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional, y a "las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos, especialmente a Naciones Unidas y a la Cruz Roja, para que actúen con urgencia para detener esta agresión criminal y garantizar la protección de los presos frente a la brutalidad de la ocupación".

Asimismo, la organización ha hecho un llamamiento a todos los palestinos "para que actúen en todos los ámbitos y en todos los niveles políticos, legales y mediáticos, en apoyo de los presos", al tiempo que ha advertido a Israel de las consecuencias de sus políticas fascistas, subrayando que estas acciones recibirán una respuesta acorde con la magnitud del crimen.

YIHAD ISLÁMICA LLAMA A "INTENSIFICAR LA CONFRONTACIÓN"

En líneas semejantes, Yihad Islámica ha hecho un llamamiento a "intensificar la confrontación con la ocupación" en todas partes para derogar esta ley y salvar la vida de los presos, en un comunicado también recogido por 'Filastín' en el que el grupo ha advertido de que "la aprobación de esta ley no brindará seguridad al Estado ocupante, sino que exacerbará aún más la tensión en la región y creará una nueva realidad en defensa de los presos y para proteger sus vidas".

La organización, que ha acusado "el uso del marco parlamentario para aprobar un genocidio ante los ojos del mundo", ha denunciado la conversión de "las cárceles en escenarios de liquidación política" y ha asegurado que el sistema legal y judicial en Israel es "un instrumento de venganza política destinado a engañar a la opinión pública, tan brutal como los crímenes cometidos por el ejército de ocupación sobre el terreno".

"Ante esta escalada, el continuo silencio internacional y árabe constituye una flagrante complicidad", ha acusado Yihad Islámica, alegando que la situación "exige una postura firme de las instituciones internacionales y humanitarias, principalmente el Tribunal Internacional de Justicia y la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, para que esta ley sea catalogada como crimen de lesa humanidad y se trabaje para enjuiciar a los líderes de la entidad (Israel) en todos los foros internacionales".

Hamás y Yihad Islámica han rechazado así la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal aprobada por el Parlamento israelí este lunes que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel. Su aprobación ha sido criticada por la Autoridad Palestina, así como por varios países europeos --Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, destacadamente-- y por organizaciones de Derechos Humanos como el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah.