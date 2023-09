Heridas 140 personas durante una manifestación de inmigrantes eritreos en Israel

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 140 personas han resultado heridas, 15 de ellas de gravedad, durante los enfrentamientos entre la Policía israelí y cientos de inmigrantes eritreos durante una manifestación en la ciudad israelí de Tel Aviv, según el balance médico.

Entre los heridos hay una treintena de agentes de la Policías, ninguno de ellos grave. Los heridos han sido atendidos en los hospitales de Sheba, Wolfson, Shamir-Assaf Harofeh y Beilinson, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. Al menos once tienen heridas de bala.

La protesta había sido convocada por la Embajada de Eritrea en Israel, pero derivó en disturbios y la Policía intervino para dispersar a los asistentes. Tras horas de enfrentamientos la Policía ha confirmado que se ha restablecido el orden. Hay al menos 39 detenidos.

La Policía ha utilizado munición real cuando algunos agentes fueron derribados porque "sus vidas corrían auténtico peligro". También se han utilizado caballos contra los manifestantes, que levantaron barricadas en las calles y arrojaron objetos contra los agentes.

En Israel hay unos 30.000 solicitantes de asilo africanos, la gran mayoría procedentes de Eritrea. El país africano está dirigido por el presidente Isaias Afwerki desde 1993.