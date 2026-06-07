La hermana de Kim Jong Un afirma que el estatus nuclear de Corea del Norte es "irreversible"

Archivo - Kim Yo-Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-Un - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, ha afirmado este domingo que el estatus de Corea del Norte como estado poseedor de armas nucleares es "absolutamente irreversible" y ha advertido de que Pyonyang no tolerará ningún tipo de amenaza contra su soberanía.

Según declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA, la funcionaria ha reiterado de forma tajante que el programa de desarrollo de armamento nuclear del país es innegociable y que su Gobierno rechaza, una vez más, cualquier iniciativa o esfuerzo de la comunidad internacional que esté orientado a la desnuclearización de Corea del Norte.

El pasado jueves, Kim Jong Un afirmó que su país había "duplicado con creces" su capacidad de producción nuclear para armas durante los últimos cinco años, al tiempo que recordó la directriz de "ampliar aun más" dicho potencial y de "continuar incrementando los arsenales nucleares".

Al hilo, alegó que la "confrontación prolongada con los enemigos y las crisis impredecibles a largo plazo" ponen de relieve "la urgencia y la responsabilidad (...) de fortalecer, tanto en calidad como en cantidad, de manera sostenida y acelerada, la disuasión nuclear".

Estas declaraciones institucionales cobran aún más importancia después de que Pyonyang anunciará que el presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Corea del Norte el próximo lunes, 8 de junio, tras haber recibido una invitación por parte del líder norcoreano.