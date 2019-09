Hernández asegura que la migración debe ser "atacada desde sus raíces" y pide "dar oportunidades a los más vulnerables"

Publicado 26/09/2019 3:41:42 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha asegurado este miércoles que la migración irregular debe ser "atacada desde sus raíces" y ha pedido a los estados que den "oportunidades a las personas más excluidas y vulnerables".

En su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, Hernández ha señalado que la migración debe ser abordada con una "responsabilidad compartida y diferenciada, fortaleciendo las instituciones y generando seguridad y prosperidad".

"Por ello, los estados debemos promover oportunidades para apoyar a los excluidos y vulnerables", ha subrayado, según ha recogido la ONU en un comunicado. En este sentido, el dirigente hondureño ha destacado que Honduras "está haciendo su parte con políticas responsables que dan certidumbre a su economía".

Hernández ha aprovechado la ocasión para agradecer a las autoridades mexicanas su respaldo para el plan de desarrollo para Centroamérica y ha instado a la comunidad internacional a hacer más para frenar el cambio climático, otro detonante de los desplazamientos. "¿Quieren vivir el cambio climático? ¡Vengan a Centroamérica, vengan a Honduras!", ha aseverado.

El dirigente ha criticado la falta de acción por parte de los países industrializados y ha llamado la atención hacia tres países muy afectados por el calentamiento: Honduras, Puerto Rico y Birmania, que según ha dicho tienen una cuota muy baja e la cifra global de emisiones de carbono. "Es una injusticia", ha espetado antes de alertar de la posibilidad de que se produzcan guerras por la escasez de agua de cara al futuro.

"La acción contra el cambio climático es un tema del que todos hablan pero no hay resultados", ha apuntado. "No nos engañemos, no hay resultados concretos. ¿Seguiremos esperando que las inundaciones y sequías nos sigan azotando? ¿Qué miles de personas sean desplazadas, sin futuro y pierdan hasta la vida?", ha preguntado.

Asimismo, el mandatario ha insistido en que Honduras está haciendo todo lo posible por atraer inversiones, generar empleos y garantizar la obtención de créditos para la infraestructura productiva y social.

Por otra parte, ha dado las gracias el secretario general de la ONU, António Guterres, por su compromiso a la hora de movilizar los fondos verdes y de convocar una cumbre de donantes para financiar el plan.