Hezbolá reconoce que el vehículo con explosivos incautado en Líbano pertenece al grupo

Archivo - Manifestantes portan banderas libanesas, palestinas y de Hezbolá durante una manifestación en la capital de Líbano, Beirut, en apoyo al pueblo palestino ante los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un parlamentario del bloque encabezado por el partido-milicia chií Hezbolá ha reconocido que un envío de explosivos incautado la semana pasada por las autoridades de Líbano pertenecía al grupo y ha reclamado la liberación de los detenidos, asegurando que las armas de la formación están dirigidas únicamente contra Israel.

Hasán Fadlalá, del bloque Lealtad a la Resistencia, ha reseñado que Hezbolá contactó con las autoridades tras la incautación del cargamento para comunicar que el vehículo en el que era trasladado pertenecía a la formación y que la carga estaba destinada a "hacer frente a la ocupación".

"Las armas de la resistencia están dirigidas exclusivamente contra el enemigo", ha subrayado, antes de rechazar las acusaciones contra Hezbolá sobre un supuesto plan para asesinar a opositores, que ha tildado de "campaña divisiva" para "obtener el favor de potencias extranjeras", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

Fadlalá ha denunciado por ello que "ciertas partes" están decididas a explotar el asunto para lograr objetivos que "solo benefician al enemigo", antes de hacer hincapié en que Hezbolá seguirá trabajando para "defender el país" y "liberar todo el territorio", "sin importar los desafíos y las dificultades".

Las autoridades libanesas han reclamado en numerosas ocasiones un proceso para el desarme de Hezbolá, algo igualmente exigido por Estados Unidos e Israel, si bien el grupo, que cuenta con el apoyo de Irán, ha rechazado dar este paso mientras que las tropas israelíes no se retiren de todo el territorio libanés que ocupan.