El hijo del sah señala la destrucción de la República Islámica y el fin del régimen "en semanas"

Un retrato rasgado del ayatolá Jomeini sobre un retrato gigante del rey de Irán, Reza Pahlavi, durante una manifestación de residentes iraníes en Madrid frente a la embajada de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/David Canales

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha señalado este miércoles la destrucción en cuestión de "semanas" de la República Islámica y el fin del régimen de los ayatolás, afirmando que la integridad territorial de Irán es una "línea roja" que se preservará en el eventual nuevo sistema.

"En los próximos días y semanas, mientras la República Islámica es completamente destruida y este régimen es expulsado del país, estaremos más vigilantes, firmes y diligentes que nunca en la defensa de la unidad nacional y la integridad territorial de Irán", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que avisa que "cualquier individuo o grupo que cruce esta línea roja" se enfrentará a una "respuesta contundente" de la nación iraní.

Pahlavi ha insistido en su llamada a que los militares se sumen a la caída del régimen, asegurando que cabe esperar que el Ejército iraní "también cumpla con su deber patriótico nacional, apoye a la nación y defienda a Irán contra la República Islámica y los separatistas".

El aspirante al trono, en el exilio desde 1979, ha expuesto que "sólo en un Irán unificado y democrático, bajo el imperio del derecho, se pueden garantizar las libertades individuales y la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, religión, idioma o etnia".