Hong Kong anuncia la comisión que investigará durante nueve meses el incendio de los apartamentos en Tai Po

Los apartamentos de Wang Fuk Court, a 12 de diciembre de 2025, unas tres semanas después de su incendio. - Europa Press/Contacto/Liau Chung-ren

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hong Kong han anunciado este viernes la comisión de investigación que se encargará de analizar una de las mayores tragedias de las historia reciente del territorio, el incendio del 26 de noviembre en los apartamentos Wang Fuk Court, en el barrio de Tai Po, que dejó al menos 160 muertos.

La comisión estará dirigida por el juez del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Superior de Hong Kong, David Lok, "y empezará formalmente su labor a finales de este mes con perspectivas de terminar su labor a los nueve meses de comenzar su tarea", según un comunicado publicado por el Gobierno del territorio en su página web.

La comisión examinará todos y cada uno de los aspectos de la tragedia, comenzando por los motivos que aceleraron la propagación de las llamas (achacada supuestamente a los materiales de protección de las reparaciones del edificio), la respuesta de los bomberos a la llamada de auxilio, y terminando con la situación legal de las obras.

De acuerdo con las conclusiones de su revisión, la comisión formulará al jefe ejecutivo del territorio, John Lee, una serie de propuestas para elaborar, como prometió el mandatario a la población, una serie de "reformas profundas, con el fin de evitar que se repitan incidentes similares".

Durante el anuncio de la comisión, Lee ha avisado que el juez investigador se enfrenta a una "tarea titánica" y que igual nueve meses es un plazo que se queda corto. "El caso es que quiero resolver esta cuestión lo antes posible y he decidido establecer un plazo que considero realista, siempre que la comisión disponga de los medios suficientes para actuar", ha hecho saber.

"Es una gran responsabilidad y un reto en tan solo nueve meses, pero todos ellos tienen la pasión y el amor por Hong Kong necesarios para asumir esta responsabilidad con tanta valentía. Les estoy profundamente agradecido. Me quito el sombrero ante ellos", ha concluido Lee.

Las autoridades anticorrupción están investigando directamente a 13 personas vinculadas con el incendio bajo la presunción de haber cometido un homicidio por negligencia, entre ellos los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción encargada de las tareas de remodelación del edificio.