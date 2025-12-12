Hong Kong detiene a nueve personas por "entrenar ilegalmente" para instigar disturbios

Archivo - Imagen de archivo de activistas prodemocráticos en Hong Kong - May James/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Hong Kong ha anunciado este viernes la detención de nueve personas acusadas de "entrenar ilegalmente" con armas de aire comprimido y supuestos explosivos para instigar disturbios en el territorio como parte de un "bloque negro", como se conoce coloquialmente a grupos infiltrados que transforman las manifestaciones contra las autoridades en incidentes violentos.

Los sospechosos, de entre 20 y 25 años y que se enfrentan a una pena mínima de siete años de cárcel, supuestamente recibían entrenamiento en un edificio industrial de San Po Kong, según ha informado en rueda de prensa el superintendente en jefe Lee Kwai Wah. Estos detenidos "se dedicaban a almacenar las armas en este lugar", ataviados con "ropa común utilizada por alborotadores del bloque negro".

La Policía ha vinculado directamente estas detenciones con lo que ha denunciado como una operación clandestina para subvertir el ánimo de la población tras el catastrófico incendio del 26 de noviembre en el complejo residencial de Wang Fuk Court, en el barrio de Tai Po que dejó al menos 160 muertos.

Los agentes se han hecho con cinco rifles largos de aire comprimido, dos pistolas de aire comprimido, cinco cuchillos cortos de imitación, una espada larga de imitación, equipo de combate y sellos bordados con lemas comúnmente utilizados por "el bloque negro" o comentarios despectivos sobre las autoridades del territorio, completamente sometidas a la China continental.

Por todo ello, las autoridades sospechan que estos individuos tenían la intención recuperar con violencia el espíritu de las protestas prodemocráticas de 2019 contra la imposición de la legislación judicial de la China continental en el territorio. "Esta operación nos da que pensar que la semilla de los disturbios de los bloques negros ya ha sido sembrada", ha manifestado el superintendente en la rueda de prensa recogida en la página de Facebook de la Policía del territorio.