Hospitalizado el líder de Ennahda tras un "grave deterioro" de su salud en prisión en Túnez

Archivo - El presidente del Parlamento de Túnez y líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi - Chokri Mahjoub/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido islamista Ennahda ha afirmado este jueves que su líder y ex presidente del Parlamento disuelto, Rachid Ghanuchi, ha tenido que ser trasladado a un hospital desde la prisión en la que se encuentra encarcelado tras sufrir "un grave deterioro de su estado de salud" bajo custodia, sin que las autoridades de Túnez hayan dado por ahora detalles sobre la situación.

Ennahda ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que Ghanuchi "ha sufrido un grave deterioro de su estado de salud" que ha llevado a los servicios penitenciarios a "trasladarlo de urgencia a un hospital para que reciba tratamiento y quede bajo observación médica".

"Ante este peligroso acontecimiento, el movimiento renueva su llamamiento en favor de la liberación inmediata de Ghanuchi, dado que está detenido de forma arbitraria", ha subrayado, antes de reiterar que los cargos por los que ha sido condenado en varias ocasiones durante los últimos años "carecen de cualquier base legal y no se ajustan a la realidad".

El partido ha incidido por ello en que su líder, de 84 años, "debería estar libre y en su hogar, junto a su familia". Ennahda ha reclamado a las autoridades que "tengan en cuenta su edad y las enfermedades crónicas que padece, que requieren atención familiar y tratamiento continuado".

Ghanuchi recibió a mediados de abril otra sentencia de 20 años de cárcel en su contra por cargos de "conspiración contra el Estado", que se suman a otras condenas emitidas en los últimos años contra el que era presidente del Parlamento tunecino cuando el presidente, Kais Saied, se arrogó todas las competencias en 2021.

Ennahda ha reclamado en numerosas ocasiones la excarcelación de su líder, en el marco de las acusaciones desde la formación y otros grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil contra por lo que describen como una deriva autoritaria tras su 'autogolpe' de 2021.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.