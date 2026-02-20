Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso

Archivo - Peter Szijjarto, ministro húngaro de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este viernes que está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la UE en respuesta a la decisión de Kiev de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, lo que está poniendo en riesgo, según ha advertido, su seguridad energética.

"Ucrania está chantajeando a Hungría deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las elecciones", ha acusado el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.

"Al bloquear el transporte de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba, Ucrania viola el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania, incumpliendo así sus compromisos con la Unión Europea", ha incidido Szijjarto en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia húngaro ha remarcado que no van a ceder a este chantaje, apenas unos días después que Hungría anunciara que suspendería el suministro de diésel a Ucrania si continuaba bloqueando el paso del crudo ruso.

El oleoducto Druzhba el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Sin embargo, los últimos ataques que se han registrado procedieron de drones rusos. La UE ha vuelto descartar en los últimos días que existan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro energético para estos dos países ya que ambos cuentan con reservas estratégicas suficientes.