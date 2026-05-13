Hungría convoca el embajador ruso por los ataques sobre la provincia ucraniana de Transcarpatia

Péter Magyar, primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/Peter Zsolnai

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Gobierno de Hungría ha convocado al embajador ruso en Budapest, Evgeny Stanislavov, después de los ataques con drones de este miércoles lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia ucraniana de Transcarpatia, una región fronteriza con una importante población de origen húngaro.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha condenado en rueda de prensa estos ataques, que son los más graves sobre esta región desde el inicio de la invasión rusa hace ya cuatro años y medio, según ha destacado.

Asimismo, ha adelantado que la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, ha citado para el jueves al embajador ruso, según recoge el portal Telex.

Antes de reunirse por primera vez el gabinete, la ministra de Exteriores ha publicado un vídeo en redes sociales para condenar estos hechos y ha informado de que se encuentran en contacto constante con el cónsul húngaro en Uzhhorod, capital de Transcarpatia. "Esperamos que no haya víctimas", ha expresado.

Entre 100.000 y 150.000 húngaros viven en Transcarpatia, una destacada minoría entre los 1,3 millones de sus habitantes. La región ha sido también varias veces durante la guerra escenario de las enconadas fricciones entre las autoridades de Kiev y la anterior administración de Viktor Orbán.

A mediados de 2025 ambos países expulsaron a varios diplomáticos de uno y otro entre acusaciones espionaje. El entonces primer ministro húngaro acusó a Kiev de desplegar a sus agentes en esta región para influir en las elecciones de 2026, las cuales acabó finalmente perdiendo.