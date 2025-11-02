El huracán 'Melissa' deja ya 64 muertos a su paso por el Caribe

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Al menos 64 personas han muerto al paso del huracán 'Melissa' por los países caribeños, especialmente por Haití y Jamaica, donde han fallecido al menos 59 personas y más de una veintena siguen desaparecidas.
La Dirección de Protección Civil de Haití ha constatado 31 muertos, 20 heridos y 21 desaparecidos hasta el pasado 31 de octubre, según la última actualización del organismo. Mientras, el último balance del Gobierno jamaicano, publicado este pasado sábado, ha elevado de 19 a 28 el número de muertos, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina del Primer Ministro.
El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas --entre ellas dos niñas--, República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.