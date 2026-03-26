Los hutíes amenazan con entrar en la guerra de Irán en caso de que sea necesario "intervenir frente al enemigo"

Archivo - Imagen de archivo de rebeldes hutíes en Yemen - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, ha amenazado este jueves con entrar en la guerra en Oriente Próximo en caso de que sea necesario "intervenir frente al enemigo sionista y estadounidense", si bien el grupo se ha mantenido de momento al margen del conflicto.

"Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

En este sentido, ha asegurado que "Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense". "Declaro que no vamos a dudar y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios", ha aseverado.

"En caso de que sea necesaria una respuesta militar vamos a cumplir por completo", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que la postura de los insurgentes es "clara y explícita, sin albergar malas intenciones". Así, ha hecho un llamamiento a "todos los países del mundo islámico para que se unan y pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".

De esta forma, ha abordado la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y que ha dejado ya más de 1.500 muertos en territorio iraní, y ha pedido además a las autoridades de Arabia Saudí que "dejen de lado la violencia contra el pueblo yemení".

"Deben liberarse de todo vínculo con las agendas estadounidense e israelí", ha dicho, antes de afirmar que "deberían dejar que sean sus enemigos quienes se enfrenten al pueblo yemení, en vez de cargar con la pesada responsabilidad de esta violencia que no puede lograr su objetivo", ha señalado. "Confiscar la libertad y la dignidad del pueblo yemení es completamente imposible", ha añadido.

Es por ello que ha insistido en que Riad debe dejar que sean los propios yemeníes los que se enfrenten "de forma directa" a Estados Unidos e Israel, "y evitar así las consecuencias de una guerra innecesaria para proteger su seguridad".