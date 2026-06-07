Los hutíes felicitan a Irán y proclaman "el fin de la era de la agresión israelí"

Archivo - Imagen de archivo de seguidores de los hutíeis en Yemen - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno controlado por los hutíes ha trasladado este domingo su felicitación a Irán por el ataque con proyectiles sobre el norte de Israel y ha destacado que supone "el fin de la era de la agresión israelí".

"La era de la agresión de la entidad enemiga israelí ha terminado. La entidad criminal solo comprende el idioma de la fuerza", ha apuntado el Ministerio en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial de los hutíes yemeníes, Saba.

Este ataque en respuesta al bombardeo israelí sobre Beirut confirma que "se refuerza la ecuación de los frentes unidos y socava la ecuación de impunidad que intentaba instaurar el enemigo israelí".

El Ministerio ha destacado además la coordinación del Eje de la Resistencia con Jerusalén "para enfrentarse a cualquier situación" y ha advertido a Israel de las consecuencias de una escalada.

Irán ha lanzado este domingo al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, lo que ha provocado la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí, aunque todos los proyectiles han sido interceptados sin causar daños.

El ataque es un "aviso" en respuesta al bombardeo israelí de este domingo sobre Dahiye, el distrito del sur de Beirut, la capital libanesa, considerado un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que va a llamar a Netanyahu para pedirle que no responda al ataque iraní para facilitar así una salida negociada al conflicto. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha explicado en declaraciones a la cadena Fox News.