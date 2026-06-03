La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo: última hora de Trump y Netanyahu

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 3 junio 2026 8:00
Seguir en

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparle y llamarle "puto loco", tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

Amnistía Internacional se suma a una denuncia contra FedEx Bélgica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha anunciado este miércoles que se suma a la denuncia presentada contra la filial en Bélgica del grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx por supuesto tránsito ilegal de armas, que incluiría partes de los cazas F-35 utilizados por Israel "en su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada".

La ONU alerta de una nueva jornada de disparos en la frontera entre Líbano e Israel, el 98% de fuerzas israelíes

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha alertado de una intensa actividad aérea e intercambios de disparos en la frontera entre Líbano e Israel y dentro del área de operaciones de la propia misión, que entre la medianoche y las 16.00 (hora local) de este martes registró casi medio millar de lanzamientos de proyectiles, casi el 98% pertenecientes a las fuerzas israelíes, en el marco de los enfrentamientos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Las autoridades de Gaza alertan de que mayo ha sido el mes más mortal de 2026 en el enclave

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado este martes que el último mes de mayo ha sido el más mortal para la población del enclave desde que comenzó 2026, con la muerte de casi 120 personas pese al alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor en octubre de 2025.

Irán reivindica ataques contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado en la madrugada de este miércoles haber atacado "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo, a modo de "respuesta", han aseverado, a agresiones previas perpetradas por el Ejército estadounidense.

El Ejército de EEUU anuncia ataques contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz

Alerta de "una nueva oleada de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses en Kuwait" pero niega impactos y daños

El Tesoro de EEUU anuncia sanciones contra la empresa iraní de intercambio de criptomonedas Nobitex

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este martes a la empresa iraní Nobitex, una plataforma de intercambio de activos digitales y criptomonedas a la que la Administración de Donald Trump ha ligado al Gobierno de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica.

EEUU asegura que Líbano e Israel "avanzan hacia un acuerdo integral" tras culminar una nueva reunión en Washington

El Departamento de Estado estadounidense ha afirmado que las delegaciones de Israel y Líbano, reunidas este martes en Washington, están "avanzando hacia un acuerdo integral" dirigido a "restablecer la soberanía de Líbano y garantizar la seguridad de Israel", en medio de los incesantes intercambios de ataques de las fuerzas israelíes contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá y viceversa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado