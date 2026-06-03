La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo: última hora de Trump y Netanyahu

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparle y llamarle "puto loco", tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.

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