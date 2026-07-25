Los hutíes de Yemen reivindican un ataque contra el sur de Arabia Saudí tras un bombardeo en Hodeida

Archivo - Combatientes hutíes protestan en Saná - MOHAMMED MOHAMMED / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este sábado la autoría de un ataque con proyectiles perpetrado contra la ciudad de Jizán, situada en el sur de Arabia Saudí, que se ha registrado tras un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Riad contra posiciones del grupo en la localidad de Hodeida, en el oeste del país.

El ataque ha tenido lugar poco después de que las autoridades saudíes emitieran una serie de alertas a la población de Jizán y Yanbu ante posibles represalias por los ataques perpetrados a lo largo de la semana contra posiciones del grupo, que cuenta con el respaldo de Irán.

Los insurgentes yemeníes habían prometido tomar medidas contra Arabia Saudí en pleno aumento de la tensión en la región, donde se han reanudado los ataques de Estados Unidos e Irán tras el estancamiento de las conversaciones a raíz de la ofensiva desatada en febrero.

En este sentido, han asegurado que los ataques de la coalición "no quedarán impunes", después de que esta justificara sus acciones contra los hutíes, a los cuales considera un "objetivo militar legítimo" por su ofensiva en el mar Rojo, según informaciones de la agencia de noticias Saba, afín al grupo.