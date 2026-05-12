Imputado un hombre por prender fuego a una antigua sinagoga en el este de Londres

Imagen de archivo de la Policía de Londres desplegada tras un ataque contra una sinagoga. - Jacqueline Lawrie / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este martes de que un hombre ha sido imputado por prender fuego a una antigua sinagoga situada en el este de la capital británica, un incidente que se enmarca en una ola de detenciones y ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía.

El hombre, de 45 años e identificado como Moses Edwards, fue arrestado el pasado 10 de mayo y ahora tendrá que hacer frente a los cargos que se le imputan por haber provocado el fuego con el objetivo de "dañar la vida" en el municipio de Tower Hamlets, según han indicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Está previsto que acuda a declarar ante la Justicia este mismo martes en relación con el ataque, que tuvo lugar sobre las 5.16 horas (hora local) del 5 de mayo, poco antes de que el Cuerpo de Bomberos de Londres recibiera una llamada de alerta por un incendio en la calle Nelson.

El edificio no sufrió graves daños y los bomberos pudieron sofocar las llamas, por lo que no hubo que lamentar heridos, tal y como indican estas informaciones. La investigación se encuentra en manos de la Policía Antiterrorista, en un caso que se suma a una treintena de detenciones registradas durante los últimos meses por este tipo de ataques.

Una mujer de 52 años que también fue detenida en el marco de las pesquisas del pasado 19 de mayo, será puesta en libertad bajo fianza el próximo mes de agosto.